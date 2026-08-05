El nuevo problema que enfrenta Coudet en River: tres refuerzos quedarían afuera de la Copa Sudamericana

River presentará en los próximos días la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana y el reglamento de la Conmebol obligará a Eduardo Coudet a tomar una decisión incómoda . El Millonario sumó ocho refuerzos durante este mercado de pases , aunque solo podrá incorporar a cinco de ellos para la serie frente a Independiente Santa Fe.

La normativa del torneo permite realizar únicamente cinco modificaciones respecto de la nómina presentada antes del inicio de la fase de grupos. En caso de avanzar a los cuartos de final, River tendrá la posibilidad de volver a actualizar la lista e incluir a los futbolistas que ahora queden afuera.

Más allá del flojo inicio en el Torneo Clausura , el cuerpo técnico evaluará el presente físico y futbolístico de cada incorporación antes de definir la lista definitiva.

Es casi un hecho que Nicolás Otamendi será incluido por River en la lista de la Sudamericana.

Hay dos futbolistas que, salvo una sorpresa, estarán incluidos: Nicolás Otamendi y Ángel Correa , quienes llegaron para ser titulares y representan dos de las apuestas más fuertes del mercado de pases . Con esos dos lugares prácticamente asegurados, quedarán apenas tres cupos para otros cinco refuerzos.

Uno de los que aparece mejor posicionado es Francisco Ortega. La lesión muscular de Marcos Acuña y la decisión de relegar a Matías Viña dejaron a River sin otro lateral izquierdo natural, por lo que el ex Vélez tiene muchas posibilidades de integrar la lista.

Ángel Correa será otro de los futbolistas que incluirá Coudet en la lista de la Sudamericana.

Los otros dos lugares, por el momento, serían para Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, quienes aparecen por delante de Mauro Arambarri, Giovanni González y Tobías Andrada. En el caso de Andrada, corre desde atrás debido a que llegó con algunas molestias físicas que retrasaron su puesta a punto.

Un dilema para Coudet

River podría cerrar la llegada de Almada, quien lógicamente sería incluido en la lista. @thiago_almada23

La decisión no será sencilla. Tanto Arambarri como Giovanni González fueron incorporaciones solicitadas especialmente por Coudet y, aunque todavía no mostraron su mejor nivel, dejarlos afuera reduciría considerablemente las variantes del plantel.

En la mitad de la cancha, por ejemplo, River quedaría con Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y el juvenil Lucas Silva como principales alternativas. En el lateral derecho ocurriría algo similar, ya que, sin contar a los juveniles, Gonzalo Montiel sería la única opción natural en ese puesto.

La buena noticia para el entrenador es que no tendrá inconvenientes para liberar lugares en la lista. Son 16 los futbolistas que ya no forman parte del plantel por haber sido transferidos o porque fueron separados y entrenan en el predio de Cantilo.

Cuándo juega River por los octavos de final

¡El cuadro de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/RDjLWSGWuv — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026

River visitará a Independiente Santa Fe el miércoles 12 de agosto, desde las 21.30, en el estadio El Campín de Bogotá, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La revancha se disputará una semana después, el miércoles 19 de agosto, también a las 21.30, en el estadio Monumental, donde el equipo de Coudet buscará sellar la clasificación a la siguiente ronda.