Festeja Coudet: la gran noticia que recibió el DT de River en medio una fuerte crisis futbolística

Mientras River atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos de la historia, el Chacho Coudet recibió una gran noticia este miércoles por la mañana.

Coudet y todo River recibieron una gran noticia con uno de sus jugadores.

River recibió una buena noticia en medio de un semestre cargado de movimientos. Tobías Ramírez recibió el alta médica luego de la operación a la que fue sometido en mayo por un síndrome meniscal externo en la rodilla derecha y, tras completar la recuperación, volverá a entrenarse con normalidad para quedar a disposición de Eduardo Coudet.

El zaguero, que fue el primer refuerzo solicitado por el Chacho desde su llegada al banco del Millonario, prácticamente no pudo mostrarse desde que arribó al club. Después de ser incorporado desde Argentinos Juniors, apenas disputó 45 minutos en el triunfo frente a Racing por el Torneo Apertura antes de quedar marginado por una sinovitis que derivó en la intervención quirúrgica.

Tobías Ramírez recibió el alta médica en River y estará a disposición de Coudet Su regreso aparece en un momento oportuno para River. La salida de Paulo Díaz y el incierto futuro de Germán Pezzella, quien continúa entrenándose apartado en el predio de Cantilo mientras busca club, abren una puerta para que Tobías Ramírez pueda pelear por un lugar en la rotación defensiva. Hoy, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y el juvenil Ulises Giménez son las alternativas con las que cuenta Coudet en la zaga.

Tobías Ramírez recibió el alta médica en River y estará a disposición de Coudet. Archivo Más allá de la lesión, el defensor tampoco había logrado meterse de lleno en la consideración del entrenador durante sus primeros meses en Núñez. Incluso, en varias oportunidades quedó afuera de la lista de concentrados. Ahora deberá recuperar ritmo futbolístico para intentar cambiar esa situación y aprovechar la reestructuración que atraviesa la defensa del Millonario.