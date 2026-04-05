Revelaron cuánto pagó River por Tobías Ramírez y cómo quedó el acuerdo con Argentinos: los detalles

Argentinos Juniors confirmó las cifras oficiales de la transferencia y se supo que River pagó menos de lo esperado por Ramírez.

En una operación que generó sorpresa en el fútbol argentino, River Plate cerró la llegada de Tobías Ramírez como primer refuerzo del ciclo de Eduardo Coudet. Sin embargo, lo que en un principio parecía una compra millonaria terminó teniendo cifras bastante más bajas.

Durante los primeros días, trascendió que el Millonario había desembolsado 3,5 millones de dólares netos por el 80% del pase, lo que elevaba la operación a cerca de 5 millones brutos. Pero esa versión quedó descartada tras la confirmación oficial de Argentinos Juniors.

El propio club de La Paternal informó que River adquirió el 50% de la ficha del zaguero por 2,2 millones de dólares. De esta manera, ambas instituciones quedaron como socias en partes iguales ante una futura transferencia, en un acuerdo poco habitual por el cambio de cifras respecto a lo que se había instalado inicialmente.

Se conoció la cifra real que River Plate pagó por Tobías Ramírez Empotrar #AAAJ Tobías Ramírez continuará su carrera en River: el club de Núñez adquirió el 50% de los derechos económicos del jugador y #ElSemilleroDelMundo se quedó con la otra mitad. ¡Éxitos, Tobi! pic.twitter.com/oG1tLnbrsd — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) April 5, 2026 Además, el convenio incluye una opción para que River compre un 30% adicional por 1,3 millones de dólares, aunque todavía no se precisó hasta cuándo estará vigente esa cláusula. Un detalle que puede ser determinante si el jugador logra consolidarse en el equipo.