La tremenda sentencia de Lionel Scaloni sobre Santiago Beltrán, el arquero furor de River

Scaloni habló sobre el gran presente que atraviesa el joven arquero de River y lo llenó de elogios. Además, habló sobre una posible convocatoria al Mundial.

El presente de Santiago Beltrán atraviesa un momento soñado y la Selección argentina volvió a reconocerlo. En apenas unos meses, el arquero pasó de ser la tercera alternativa en River a convertirse en dueño del puesto por encima de Franco Armani, transformándose además en una de las grandes figuras de un semestre complicado para el equipo de Núñez. Su rendimiento lo llevó a integrar la prelista de 55 jugadores para el Mundial y también a ser incluido por Lionel Scaloni en la gira previa como cuarto arquero del plantel albiceleste.

La tremenda sentencia de Lionel Scaloni sobre Santiago Beltrán

El entrenador campeón del mundo ya había posado los ojos sobre el juvenil en noviembre de 2025, cuando lo convocó como sparring pese a que todavía no había debutado oficialmente en Primera. “Lo trajimos el año pasado porque le veíamos condiciones”, explicó Scaloni al referirse al crecimiento del guardameta. Y luego continuó: "Con la lesión de Franco ha tenido la posibilidad de jugar, lo ha hecho muy bien y lo vemos con un gran presente y con un futuro enorme", lanzó en diálogo con Radio La Red.

lionel scaloni Lionel Scaloni llenó de elogios a Santiago Beltrán, el arquero furor en River. NA

"Va a estar con nosotros el tiempo que creamos oportuno y el tiempo que River nos lo deje. La realidad es que es un gran chico y es valorable”, añadió el DT campeón del mundo. Mientras tanto, en River observan con entusiasmo el crecimiento de Beltrán y consideran que esta nueva experiencia junto a la Albiceleste puede resultar clave para su evolución. Aunque la convocatoria le impediría tener descanso antes de la pretemporada que el equipo de Eduardo Coudet realizará en Europa, en Núñez entienden que el roce internacional y el trabajo diario con la Selección representan una oportunidad inmejorable para el arquero de 21 años.