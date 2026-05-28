La tremenda sentencia de Lionel Scaloni sobre Santiago Beltrán, el arquero furor de River
Scaloni habló sobre el gran presente que atraviesa el joven arquero de River y lo llenó de elogios. Además, habló sobre una posible convocatoria al Mundial.
El presente de Santiago Beltrán atraviesa un momento soñado y la Selección argentina volvió a reconocerlo. En apenas unos meses, el arquero pasó de ser la tercera alternativa en River a convertirse en dueño del puesto por encima de Franco Armani, transformándose además en una de las grandes figuras de un semestre complicado para el equipo de Núñez. Su rendimiento lo llevó a integrar la prelista de 55 jugadores para el Mundial y también a ser incluido por Lionel Scaloni en la gira previa como cuarto arquero del plantel albiceleste.
La tremenda sentencia de Lionel Scaloni sobre Santiago Beltrán
El entrenador campeón del mundo ya había posado los ojos sobre el juvenil en noviembre de 2025, cuando lo convocó como sparring pese a que todavía no había debutado oficialmente en Primera. “Lo trajimos el año pasado porque le veíamos condiciones”, explicó Scaloni al referirse al crecimiento del guardameta. Y luego continuó: "Con la lesión de Franco ha tenido la posibilidad de jugar, lo ha hecho muy bien y lo vemos con un gran presente y con un futuro enorme", lanzó en diálogo con Radio La Red.
"Va a estar con nosotros el tiempo que creamos oportuno y el tiempo que River nos lo deje. La realidad es que es un gran chico y es valorable”, añadió el DT campeón del mundo. Mientras tanto, en River observan con entusiasmo el crecimiento de Beltrán y consideran que esta nueva experiencia junto a la Albiceleste puede resultar clave para su evolución. Aunque la convocatoria le impediría tener descanso antes de la pretemporada que el equipo de Eduardo Coudet realizará en Europa, en Núñez entienden que el roce internacional y el trabajo diario con la Selección representan una oportunidad inmejorable para el arquero de 21 años.
El plan de Scaloni con Santiago Beltrán pensando en la Copa del Mundo
Con Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso prácticamente asegurados para integrar la lista mundialista, la intención del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es sumar a Beltrán a la preparación previa a la Copa del Mundo. En Ezeiza valoran enormemente sus condiciones y creen que compartir entrenamientos con tres arqueros de experiencia y trayectoria internacional puede acelerar todavía más el crecimiento de una de las grandes promesas del fútbol argentino.
El plan es que el arquero millonario sea parte de los amistosos previos con Honduras e Islandia y que pueda quedarse unos días en Kansas City, hasta el debut de la Selección argentina ante Argelia, el 16 de junio.