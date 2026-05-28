Hoy estrena El Método Scaloni, la serie documental de tres episodios sobre el DT y la Selección Argentina: dónde verla

El proceso que llevó a la Selección Argentina a lo más alto del fútbol internacional continúa generando fascinación, no solo por los logros deportivos, sino por la particular filosofía de trabajo de su conductor. Este jueves 28 de mayo , la plataforma Flow incorpora a su catálogo de contenido On Demand El método Scaloni , una serie documental original que promete sumergirse en el detrás de escena de la gestión del director técnico campeón del mundo.

La producción, realizada en coproducción con Virgen Films y BMC Consultores (Business Meet Culture), cuenta con la dirección de Diego Peskins y un exhaustivo trabajo de investigación y curaduría metodológica a cargo de Fabián Jalife. Estructurado en tres capítulos de 30 minutos de duración, el material audiovisual ofrece un relato dinámico que va más allá de la crónica futbolística tradicional, proponiendo un viaje emocional enfocado en valores como el compromiso, la resiliencia y la unión.

El documental repasa los inicios del ciclo y las dificultades que debió sortear el cuerpo técnico en sus comienzos.

El gran atractivo de la serie radica en el acceso a material exclusivo y entrevistas inéditas con el propio Lionel Scaloni. Además, el proyecto reúne las voces de los máximas estrellas del plantel actual, incluyendo reflexiones de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, sumadas a las opiniones de entrenadores de prestigio como José Pekerman y Diego "Cholo" Simeone.

el metodo scaloni Lionel Messi y los referentes del plantel brindaron testimonios exclusivos sobre la convivencia diaria con el entrenador. Captura poster

A través de estos relatos, la serie profundiza en las herramientas utilizadas por el entrenador para la conducción de grupos humanos y la toma de decisiones complejas en momentos de alta incertidumbre. El foco está puesto en su sensibilidad y en la construcción de una conexión humana genuina con sus dirigidos, un factor clave para moldear una identidad colectiva sólida que devolvió el sentido de pertenencia a los hinchas.

el metodo scaloni La serie consta de tres episodios orientados a analizar los mecanismos de motivación y la unión del grupo de trabajo. Captura documental

En sintonía con una de las premisas fundamentales que el director técnico suele inculcarle a sus futbolistas, la serie sintetiza su mentalidad mediante una cita clave: “si estamos bien somos capaces”. A partir de este jueves, el público tendrá la oportunidad de descubrir cómo se edificó ese bienestar interno que transformó a un grupo de deportistas en un equipo histórico.