El ex Boca que Scaloni citó a la Selección y podría convertirse en la gran sorpresa de los convocados al Mundial

La Selección argentina comienza a vivir horas decisivas de cara al Mundial 2026 y la expectativa crece a medida que se acerca el viaje rumbo a Estados Unidos. Este sábado por la noche, el plantel encabezado por Lionel Scaloni partirá hacia Kansas, ciudad que será la base del equipo durante la competencia, mientras el cuerpo técnico acelera las últimas evaluaciones antes de definir la lista definitiva.

En medio de la incertidumbre por el estado físico de varios futbolistas, el entrenador también empieza a mover fichas pensando en posibles alternativas. Y justamente una de las novedades más fuertes de las últimas horas fue la convocatoria de varios jóvenes del fútbol argentino para participar de los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio.

Los elegidos son Tomás Aranda, de Boca ; Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River; Simón Escobar, la joya de Vélez de apenas 16 años; e Ignacio Ovando, de Rosario Central. Todos ellos integrarán la delegación que viajará a territorio norteamericano para sumar experiencia junto al plantel mayor y comenzar a tener roce internacional bajo la conducción de Scaloni .

Sin embargo, dentro de esa lista aparece un nombre que genera una expectativa completamente distinta: Nicolás Capaldo . El ex mediocampista de Boca , actualmente en el Hamburgo de Alemania, no llega únicamente como una apuesta a futuro. A sus 27 años, el futbolista atraviesa un presente consolidado en Europa y asoma como una posibilidad concreta de meterse en la nómina mundialista.

capaldo.jpg Scaloni citó a Capaldo la Selección y podría convertirse en la gran sorpresa de los convocados al Mundial Archivo

Capaldo acumula cinco temporadas en el fútbol europeo. Primero brilló en el Red Bull Salzburgo de Austria, donde conquistó títulos locales y disputó la Champions League, y luego dio el salto al Hamburgo, club en el que logró continuidad en una de las ligas más competitivas del continente. Su experiencia, sumada a su capacidad para desempeñarse como lateral derecho, lo pusieron nuevamente en el radar de Scaloni.

Las posibilidades de Capaldo de ir al Mundial

El contexto también alimenta su ilusión. Las lesiones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel encendieron alarmas en el cuerpo técnico, especialmente la del ex River, que llega muy exigido desde lo físico por un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Por eso, más allá de que oficialmente se trate de una convocatoria para amistosos, en la intimidad de la Selección saben que Capaldo tendrá una oportunidad única: demostrar en Estados Unidos que puede convertirse en una de las sorpresas finales de la lista para el Mundial.