Scaloni fue cauteloso al referirse a la sobrecarga de Messi: "Preferíamos que llegue sin ningún problema"

La molestia que sufrió Messi con Inter Miami encendió las alarmas en la Selección argentina y Lionel Scaloni habló al respecto.

Faltan solo 16 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 21 para el debut de la Selección argentina ante Argelia. A tres semanas del día tan esperado, se encendieron todas las alarmas luego de que Lionel Messi pidiera el cambio por molestias físicas en el partido de Inter Miami del domingo.

Afortunadamente, los primeros estudios médicos confirmaron que se trató de apenas una sobrecarga muscular, por lo que la Pulga no necesitará más recuperación que el simple reposo y no cargar más la zona en los próximos días. De todos modos, Lionel Scaloni mantuvo la cautela al referirse a la situación del 10 y capitán del equipo.

Lionel Scaloni se refirió al estado físico de Messi Lionel Scaloni se refirió al estado físico de Messi DSports "Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le hubiera pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, y ver si es así como dicen", apuntó al respecto este martes en diálogo con DSports.

En ese sentido, hizo extensiva su preocupación para con los demás lesionados de la Scaloneta que llagan con lo justo, como Dibu Martínez, Cuti Romero, Marcos Acuña, entre otros: "Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", remarcó.