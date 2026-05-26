Inter Miami difundió un parte médico de Messi tras su molestia en el 6-4 a Philadelphia: qué tiene

En la victoria frente a Philadelphia, Lionel Messi pidió el cambio por una molestia y encendió las alarmas a semanas de la Copa del Mundo. ¿Qué tiene?

Lionel Messi sufrió una molestia en la victoria del Inter Miami y encendió las alarmas previo al Mundial.

Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, aunque esta vez por una situación que encendió la preocupación en la Selección argentina. Durante el vibrante triunfo de Inter Miami por 6-4 frente a Philadelphia Union, el capitán argentino debió abandonar el campo en el segundo tiempo con visibles gestos de incomodidad física. Una escena poco habitual en Leo y que rápidamente despertó incertidumbre, especialmente por la cercanía del Mundial.

La alarma creció todavía más porque el debut de Argentina en la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. El equipo de Lionel Scaloni comenzará la defensa del título el próximo 16 de junio ante Argelia, y cualquier problema físico del 10 genera máxima atención. Con apenas semanas por delante para el inicio del torneo, el estado físico de Messi pasó a ser una prioridad absoluta tanto para el cuerpo técnico como para los hinchas argentinos.

Video: Messi pidió el cambio en el triunfo del Inter Miami El momento en el que Messi pide el cambio en Inter Miami por una molestia muscular y se va directo al vestuario. El momento en el que Messi pide el cambio en Inter Miami por una molestia muscular y se va directo al vestuario.

El Inter Miami confirmó la lesión de Messi: sobrecarga muscular Con el correr de las horas llegaron noticias más alentadoras. Tras los primeros estudios médicos, se descartó una lesión de gravedad y posteriormente Inter Miami emitió un comunicado oficial. El club confirmó que Messi sufrió una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, una dolencia que no incluye ruptura muscular y que llevó algo de tranquilidad en medio de la preocupación inicial.

A partir de ahora, el rosarino deberá realizar reposo y reducir las cargas físicas para evitar riesgos mayores. Aunque todavía no hay precisiones sobre los tiempos de recuperación, no se descarta que pueda perderse los amistosos previos al Mundial. De todos modos, en la Selección argentina son optimistas y apuntan a que el capitán llegue en plenitud al estreno mundialista, el gran objetivo de cara a una nueva ilusión albiceleste.