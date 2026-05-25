Qué es la sobrecarga muscular que sufrió Lionel Messi y cuánto tiempo tarda la recuperación
Lionel Messi sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo este fin de semana. Cuánto demora la recuperación de cara al Mundial.
La lesión de Lionel Messi volvió a poner el foco sobre una molestia muy común entre deportistas: la sobrecarga muscular. El capitán del Inter Miami CF sufrió una fatiga en el isquiotibial izquierdo y encendió las alarmas a semanas del Mundial de fútbol, aunque se trata de una afección que, en la mayoría de los casos, no implica una lesión grave.
Qué es una sobrecarga muscular
Una sobrecarga muscular aparece cuando un músculo trabaja por encima de su capacidad de recuperación. A diferencia de un desgarro, no implica una rotura de fibras, pero sí una acumulación de tensión y fatiga que genera dolor y rigidez.
Este tipo de molestias son frecuentes en deportistas de alto rendimiento y también en personas que realizan actividad física intensa sin el descanso adecuado.
Cuáles son los síntomas de una sobrecarga muscular
Los síntomas suelen aparecer de manera progresiva y empeoran si la actividad física continúa. Los más habituales son:
- Dolor localizado en el músculo afectado
- Sensación de rigidez o “músculo duro”
- Molestias al mover o presionar la zona
- Disminución del rendimiento físico
- Calambres o sensación de fatiga muscular
Por qué se produce una sobrecarga muscular
Las causas suelen estar relacionadas con el exceso de esfuerzo físico y la falta de recuperación. Entre los factores más frecuentes aparecen:
- Aumento brusco de la intensidad del entrenamiento
- Falta de descanso entre actividades
- Repetición constante de movimientos deportivos
- Ausencia de calentamiento previo
- Mala hidratación
También influye la acumulación de partidos y exigencia física, algo habitual en futbolistas profesionales.
El parte médico de Lionel Messi
El parte médico difundido por el Inter Miami indicó que Messi sufrió “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo” durante el partido ante el Philadelphia Union disputado el 24 de mayo.
Desde el club aclararon que el regreso del rosarino a la actividad dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días.
Cómo se trata una sobrecarga muscular
El tratamiento suele ser conservador y apunta a reducir la tensión sobre el músculo afectado. Las principales recomendaciones son:
- Reposo relativo y reducción de la actividad física
- Aplicación de frío durante las primeras 48 horas
- Estiramientos suaves y progresivos
- Fisioterapia o masajes de recuperación
Los especialistas remarcan que volver demasiado rápido a la actividad intensa puede empeorar la lesión y derivar en un desgarro muscular.
Camino al Mundial: cuánto tiempo tarda en recuperarse una sobrecarga muscular
El tiempo de recuperación depende de la intensidad de la molestia y del cuidado posterior.
- Sobrecargas leves: entre 48 y 72 horas
- Sobrecargas moderadas: entre una y dos semanas
- Sobrecargas severas: varias semanas de recuperación
Las sobrecargas musculares suelen tener buen pronóstico cuando se respetan los tiempos de descanso y recuperación. No obstante, la posibilidad de que el capitán de la selección argentina llegue con dificultades al Mundial alarmó a los seguidores del fútbol.