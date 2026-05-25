Qué es la sobrecarga muscular que sufrió Lionel Messi y cuánto tiempo tarda la recuperación

La lesión de Lionel Messi volvió a poner el foco sobre una molestia muy común entre deportistas: la sobrecarga muscular . El capitán del Inter Miami CF sufrió una fatiga en el isquiotibial izquierdo y encendió las alarmas a semanas del Mundial de fútbol , aunque se trata de una afección que, en la mayoría de los casos, no implica una lesión grave.

Cuánto tiempo tardará Lionel Messi en recuperarse de la sobrecarga muscular antes del Mundial.

Una sobrecarga muscular aparece cuando un músculo trabaja por encima de su capacidad de recuperación. A diferencia de un desgarro, no implica una rotura de fibras, pero sí una acumulación de tensión y fatiga que genera dolor y rigidez.

Este tipo de molestias son frecuentes en deportistas de alto rendimiento y también en personas que realizan actividad física intensa sin el descanso adecuado.

Cuáles son los síntomas de una sobrecarga muscular

Los síntomas suelen aparecer de manera progresiva y empeoran si la actividad física continúa. Los más habituales son:

Dolor localizado en el músculo afectado

Sensación de rigidez o “músculo duro”

Molestias al mover o presionar la zona

Disminución del rendimiento físico

Calambres o sensación de fatiga muscular

Por qué se produce una sobrecarga muscular

Las causas suelen estar relacionadas con el exceso de esfuerzo físico y la falta de recuperación. Entre los factores más frecuentes aparecen:

Aumento brusco de la intensidad del entrenamiento

Falta de descanso entre actividades

Repetición constante de movimientos deportivos

Ausencia de calentamiento previo

Mala hidratación

También influye la acumulación de partidos y exigencia física, algo habitual en futbolistas profesionales.

El parte médico de Lionel Messi

El parte médico difundido por el Inter Miami indicó que Messi sufrió “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo” durante el partido ante el Philadelphia Union disputado el 24 de mayo.

Desde el club aclararon que el regreso del rosarino a la actividad dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días.

Cómo se trata una sobrecarga muscular

El tratamiento suele ser conservador y apunta a reducir la tensión sobre el músculo afectado. Las principales recomendaciones son:

Reposo relativo y reducción de la actividad física

Aplicación de frío durante las primeras 48 horas

Estiramientos suaves y progresivos

Fisioterapia o masajes de recuperación

Los especialistas remarcan que volver demasiado rápido a la actividad intensa puede empeorar la lesión y derivar en un desgarro muscular.

Camino al Mundial: cuánto tiempo tarda en recuperarse una sobrecarga muscular

El tiempo de recuperación depende de la intensidad de la molestia y del cuidado posterior.

Sobrecargas leves: entre 48 y 72 horas

Sobrecargas moderadas: entre una y dos semanas

Sobrecargas severas: varias semanas de recuperación

Las sobrecargas musculares suelen tener buen pronóstico cuando se respetan los tiempos de descanso y recuperación. No obstante, la posibilidad de que el capitán de la selección argentina llegue con dificultades al Mundial alarmó a los seguidores del fútbol.