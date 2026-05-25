Fuerte sismo de 6.9 en Chile obligó a evacuar una mina subterránea

El sismo ocurrió a las 17.52 en Calama que pertenece a la región de Antofagasta. Se registraron daños menores y descartaron un tsunami.

Se registró un fuerte sismo en el norte de Chile.

Un fuerte sismo puso en alerta esta tarde a Chile. Según la red geocientífica de Chile, el temblor fue de 6.9 y ocurrió a las 17.52 a 20 kilómetros al noroeste de Calama -en la región de Antofagasta- y el epicentro fue a 114 kilómetros de profundidad. Por el momento, solo se han registrado daños menores.

Además, desde el organismo aseguraron que el origen del temblor fue intraplaca y descartaron la posibilidad de un tsunami.

sismo en el norte de chile portada Sismo en el norte de Chile.

Evacuaron un mina por el sismo en Chile Por otro lado, por la fuerza del sismo, evacuaron la mina subterránea de Chuquicamata. Además, los medios chilenos informaron que hay 27 hogares de Calama sin sirvicio de electricidad y que se registraron apagones en Antofagasta.

En las últimas horas de la tarde, el gobernador de Antifagasta convocó al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres para evaluar los daños en las comunas.