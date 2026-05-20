Dónde conviene comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra volvió a instalar una pregunta habitual entre quienes buscan un celular premium: no solo importa qué ofrece el equipo, sino dónde conviene comprarlo. Con precios altos, diferencias cambiarias y opciones de compra local como Mercado Libre Argentina o internacional como Chile , la decisión final depende de una cuenta más amplia que el valor publicado.

El Galaxy S26 Ultra se ubica entre los modelos más avanzados de Samsung para 2026 . La marca destaca una pantalla de 6,9 pulgadas, cámara principal de 200 MP, batería de 5.000 mAh y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, orientado a rendimiento, inteligencia artificial y juegos exigentes.

En la versión de 256 GB, el equipo combina 12 GB de RAM con almacenamiento suficiente para fotos, videos, aplicaciones pesadas y uso cotidiano intensivo. Samsung también ofrece variantes superiores, como 512 GB con 12 GB de memoria y 1 TB con 16 GB, aunque la comparación de precios más habitual parte del modelo base de 256 GB.

La propuesta es clara: se trata de un teléfono para quienes buscan cámara avanzada, potencia, pantalla grande y larga vida útil. Pero ese perfil también lo convierte en un producto caro, especialmente en mercados como Argentina .

Resistencia Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 1 Chile aparece más barato, pero la diferencia pierde fuerza cuando se suman viaje y logística. Samsung

Chile y Mercado Libre: una diferencia menor a la esperada

En Chile, el Galaxy S26 Ultra de 256 GB aparece como una alternativa atractiva para los compradores argentinos. Según los valores tomados como referencia, el equipo cuesta $1.319.990 chilenos, equivalentes a unos US$1.467,16 con un tipo de cambio de $899,69 CLP por dólar. Al pasarlo a pesos argentinos, con un dólar oficial de $1.420, el valor queda cerca de $2.083.368.

En Argentina, el mismo modelo figura en Mercado Libre por aproximadamente $2.156.503. La diferencia entre comprarlo en Chile y hacerlo en el mercado local ronda los $73.000. A simple vista, Chile parece más barato, pero la brecha no resulta tan grande si se suman viaje, tiempo, traslado, disponibilidad y posibles gastos asociados.

Por eso, cruzar la cordillera solo por este celular no parece una decisión tan conveniente para cualquier usuario. Puede tener sentido para quienes viven cerca de la frontera o ya tenían previsto viajar. Para el resto, la compra local gana valor por comodidad, financiación y resolución más simple ante cualquier inconveniente.

Problemas Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 Mercado Libre Argentina ofrece comodidad, financiación y una garantía más simple ante cualquier inconveniente posterior. Samsung

La opción internacional cambia la cuenta

La tercera alternativa aparece dentro de Mercado Libre con la compra internacional. En ese caso, el precio más bajo informado ronda los $1.809.852, una cifra más atractiva que las opciones locales y chilenas. Sin embargo, ese valor requiere una revisión fina antes de confirmar la operación.

En las compras internacionales, el precio puede incluir IVA y otros cargos al momento del pago. Además, cuando el producto supera los US$400, pueden aplicarse aranceles de importación, que suelen detallarse en el resumen de la compra antes de finalizar. Esa diferencia puede achicar el ahorro inicial.

Samsung Galaxy S26 Ultra

La conclusión es práctica: si el valor final internacional se mantiene cerca de $1,8 millones y los costos ya están contemplados, puede ser la opción más conveniente. Si el total sube por impuestos, aranceles o plazos de entrega, Mercado Libre Argentina queda como la alternativa más equilibrada. Chile, en cambio, solo conviene si el viaje ya está resuelto o si el comprador puede reducir al mínimo los gastos logísticos.