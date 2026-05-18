Huawei Pura 80: un celular premium cae 47% en el Hot Sale de Mercado Libre

El Hot Sale extendido de Mercado Libre entró en sus últimas horas pero mantiene activas algunas ofertas fuertes en tecnología, y una de las más llamativas aparece en la línea premium de Huawei . El Huawei Pura 80 quedó publicado con una rebaja del 47%, un descuento que lo posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan un celular potente, con buena pantalla, batería amplia y un apartado fotográfico destacado.

La pantalla OLED de 6,6 pulgadas y diseño premium refuerzan su propuesta de gama alta en Huawei.

El Huawei Pura 80 apuesta por una estética cuidada, con cristal mate y bordes planos. Esa combinación busca darle una apariencia más moderna, pero también una sensación más suave al tacto. Es un detalle importante en un equipo de gama alta, donde el diseño ya no funciona solo como una cuestión visual, sino también como parte de la experiencia de uso diaria.

La pantalla es OLED de 6,6 pulgadas, un tamaño cómodo para mirar series, navegar, jugar o editar contenido desde el celular. Este tipo de panel suele destacarse por la intensidad de los colores, el contraste y la profundidad de los negros, algo que mejora la visualización en contenidos multimedia y redes sociales.

Potencia, seguridad y resistencia

En rendimiento, el dispositivo llega con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación sólida para usuarios que usan muchas aplicaciones, guardan fotos, videos y archivos, o alternan entre tareas sin querer que el teléfono pierda fluidez.

Otro punto a favor es que se trata de un equipo desbloqueado, por lo que permite elegir la compañía telefónica que el usuario prefiera. Además, incorpora reconocimiento de iris y sensor de huella dactilar, dos herramientas orientadas a reforzar la seguridad y agilizar el acceso al dispositivo.

La resistencia también ocupa un lugar central. El Huawei Pura 80 es a prueba de agua, resistente al polvo y a las caídas. A eso se suma el Kunlun Glass de segunda generación, un cristal desarrollado para soportar mejor el desgaste del uso cotidiano.

Huawei Pura 80 y su llegada al mercado argentino

Cámara XMAGE y batería de larga duración

La cámara es uno de los apartados más destacados del equipo. El modelo incluye una Cámara Ultra Chroma XMAGE, pensada para capturar colores más fieles tanto en escenas con buena iluminación como en condiciones de poca luz. Esta característica puede resultar especialmente útil para quienes usan el celular como cámara principal en viajes, eventos o contenidos para redes.

La batería también acompaña la propuesta. El Huawei Pura 80 cuenta con 5.170 mAh y sistema Dual SuperCharge. La carga rápida alcanza los 66 W por cable y los 50 W de forma inalámbrica, una ventaja para quienes necesitan recuperar autonomía en pocos minutos.

Dentro de la experiencia de software, el equipo suma opciones de personalización para la pantalla de bloqueo, con temas interactivos como Emoji Crush y Symbol Stickers, pensados para darle un estilo más dinámico al celular.

En Mercado Libre, el Huawei Pura 80 figura con un precio anterior de $1.889.999 y un precio actual de $999.999, lo que representa un 47% OFF. Además, aparece disponible al mismo precio en 12 cuotas de $83.333, una condición que vuelve más accesible una compra de alto valor dentro del Hot Sale extendido.