Motorola lanza una oferta Mundial: el Edge 70 Fusion llega con precio rebajado en Mercado Libre

El clima mundialista empieza a sentirse antes de que ruede la pelota y las marcas ya buscan conectar sus productos con esa expectativa. En ese escenario, Motorola aparece en Mercado Libre con una oferta especial sobre el Edge 70 Fusion en la edición FIFA Silhouette, un smartphone que apunta a quienes quieren renovar el celular y, al mismo tiempo, llevar un diseño asociado al universo del fútbol.

El equipo se presenta en color negro, con una estética sobria y moderna . Esa elección lo vuelve fácil de combinar con cualquier estilo, pero también le da un perfil elegante dentro de una línea que busca destacarse por su identidad visual. No se trata solo de un teléfono para el uso diario, sino de una edición que intenta sumar un guiño deportivo para quienes viven el Mundial con intensidad.

El Motorola Edge 70 Fusion FIFA Silhouette llega liberado, por lo que permite elegir la compañía telefónica que cada usuario prefiera. Este punto es clave para quienes no quieren quedar atados a un operador específico o buscan aprovechar mejores planes, promociones o condiciones de conectividad.

La ficha del producto destaca una configuración pensada para usuarios que utilizan el celular durante muchas horas al día. El equipo combina memoria para guardar aplicaciones, fotos, videos y archivos , junto con una capacidad de funcionamiento orientada a sostener varias tareas al mismo tiempo.

En la práctica, esto lo convierte en una alternativa para quienes usan el teléfono como centro de entretenimiento, trabajo y comunicación. Redes sociales, mensajería, streaming, navegación, fotos y aplicaciones cotidianas forman parte del uso esperado para un modelo que busca equilibrar diseño y rendimiento.

El Edge 70 Fusion también aparece como una opción interesante para quienes siguen deportes desde el celular. La posibilidad de mirar contenido, revisar resultados, compartir momentos en redes y moverse entre aplicaciones con fluidez resulta importante en una temporada marcada por la expectativa mundialista.

Motorola apunta a un usuario activo, que necesita un dispositivo práctico, moderno y con buena respuesta. Por eso, el modelo se posiciona como una opción para quienes buscan renovar el smartphone sin resignar estilo ni comodidad.

motorola edge 70 fusion2 La oferta permite comprarlo a $1.005.319 o en 18 cuotas de $55.851 en Mercado Libre. Motorola

Precio y financiación en Mercado Libre

El gran atractivo de esta promoción está en el precio. Según la publicación de Mercado Libre, el Motorola Edge 70 Fusion FIFA Silhouette se consigue por $1.005.319. Además, la oferta permite llevarlo por el mismo precio en 18 cuotas de $55.851.

La financiación aparece como un punto fuerte dentro de la propuesta, ya que permite distribuir el pago en un plazo más amplio. En un contexto donde los smartphones de gama media alta y alta suelen exigir desembolsos importantes, la posibilidad de acceder en cuotas puede inclinar la decisión de compra.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA World Cup 26

Con esta extensión del Hot Sale, Motorola y Mercado Libre buscan aprovechar el entusiasmo previo al Mundial con una oferta orientada a los fanáticos del fútbol y de la tecnología. El Edge 70 Fusion FIFA Silhouette combina diseño, libertad para elegir operador, rendimiento para el uso cotidiano y una financiación que lo vuelve más competitivo dentro del catálogo actual.