Este Motorola gama media tiene un descuento de $700.000 y es la oferta del dia en Mercado Libre

Motorola vuelve a aparecer entre las marcas más buscadas dentro de las ofertas del día de Mercado Libre . Esta vez, el protagonista es el Moto G86 , un celular de gama media alta que apunta a usuarios que buscan buen rendimiento, diseño actual y una configuración sólida para el uso cotidiano.

El Moto G86 se presenta como una alternativa interesante para quienes necesitan renovar el smartphone y priorizan características como conectividad 5G, memoria interna amplia y una pantalla cómoda para navegar, mirar videos, trabajar o jugar. En un mercado donde los celulares de mejores prestaciones suelen tener precios elevados, este equipo aparece como una opción competitiva dentro del catálogo disponible.

El Moto G86 cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas , un tamaño que permite una experiencia visual amplia para distintas actividades. Es una característica clave para quienes usan el celular durante muchas horas al día, ya sea para redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos, videollamadas o tareas laborales.

Otro de sus puntos fuertes es la compatibilidad con redes 5G. Esta función permite aprovechar mejores velocidades de conexión en las zonas donde la cobertura esté disponible y según la operadora elegida. Además, al tratarse de un dispositivo liberado, el usuario puede seleccionar la compañía telefónica que prefiera sin quedar atado a una empresa específica.

Esta condición lo vuelve más flexible para quienes quieren mantener su línea actual, cambiar de proveedor o buscar el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

moto g86c El celular liberado permite elegir operadora y adaptarse mejor a cada usuario. Motorola

Buena memoria, diseño moderno y uso fluido

El equipo llega con 256 GB de almacenamiento interno, una capacidad suficiente para guardar fotos, videos, aplicaciones, documentos y archivos sin depender de manera inmediata de la nube o de soluciones externas. Para usuarios que toman muchas imágenes, descargan contenido o usan varias apps al mismo tiempo, este espacio representa una ventaja concreta.

A eso se suman 8 GB de memoria RAM, una configuración pensada para mejorar la fluidez del dispositivo. Esto permite alternar entre aplicaciones, navegar, reproducir contenido y usar juegos o herramientas de trabajo con mayor comodidad.

En materia de diseño, el Moto G86 se ofrece en color Cosmic Sky, con una estética moderna y un acabado atractivo. La publicación también destaca su tono lila, una elección visual pensada para quienes buscan un celular que combine prestaciones con estilo. Su formato delgado y ligero facilita el uso diario y lo convierte en un equipo práctico para llevar a todas partes.

moto g86 cargador walmart Mercado Libre ofrece el Moto G86 con 54% de descuento y seis cuotas disponibles. Motorola

La oferta del Moto G86 en Mercado Libre

El punto que más llama la atención de esta publicación aparece en el tramo final: el Moto G86 tenía un precio anterior de $1.296.211, pero ahora se consigue a $589.999 en Mercado Libre.

Esto representa un 54% de descuento y una baja de más de $700.000 respecto de su valor original. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de pagarlo al mismo precio en 6 cuotas de $98.333. Con estas condiciones, el Moto G86 queda como una opción atractiva para quienes buscan un celular de gama media alta, liberado, con conectividad 5G, buena memoria y una pantalla amplia para el uso diario.