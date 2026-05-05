Motorola Signature: el nuevo ultra premium ya tiene un tremendo descuento en Mercado Libre

A menos de tres meses de su lanzamiento oficial en Argentina y Latinoamérica, el Motorola Signature ya aparece con una rebaja llamativa en Mercado Libre . El equipo, que llegó en febrero de 2026 como la apuesta más ambiciosa de la marca, busca posicionarse en el segmento ultra premium con especificaciones de última generación y un diseño enfocado en la sofisticación.

Con un cuerpo ultradelgado de apenas 6,99 mm y un peso de 186 gramos, el dispositivo combina aluminio de grado aeronáutico con resistencia certificada IP68/IP69 y estándares militares. La propuesta no solo apunta al rendimiento, sino también a una experiencia integral donde el diseño, la durabilidad y la estética juegan un rol clave.

Uno de los puntos más destacados del Motorola Signature es su pantalla Extreme AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas. Con tasa de refresco adaptable de 1 a 165 Hz, resolución 1.5K y un brillo máximo que alcanza los 6200 nits, el panel promete una experiencia visual de primer nivel, incluso bajo luz intensa. Además, cuenta con validación Pantone y protección Gorilla Glass Victus 2 , lo que refuerza su perfil premium.

En el apartado de rendimiento, el equipo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por un sistema de refrigeración ArcticMesh que apunta a sostener el desempeño incluso en tareas exigentes. A esto se suman 16 GB de RAM LPDDR5X y un almacenamiento interno de 1 TB UFS 4.1, una configuración pensada tanto para usuarios avanzados como para quienes buscan máxima fluidez sin compromisos.

Motorola Signature-Vale la Pena - Interna 2 Con tres cámaras de 50 MP, apunta a creadores que buscan video 8K y detalle. Motorola

Fotografía, batería y experiencia premium

El sistema de cámaras es otro de los pilares del dispositivo. El módulo trasero integra tres sensores de 50 MP: un principal con tecnología Sony LYTIA 828 y estabilización óptica, un ultra gran angular de 122 grados y un teleobjetivo con zoom óptico 3X. La cámara frontal también es de 50 MP, consolidando una propuesta pensada para creadores de contenido.

En video, el Motorola Signature permite grabar en 8K a 30 fps, mientras que el apartado multimedia se completa con altavoces estéreo ajustados por Bose y compatibilidad con Dolby Atmos. En cuanto al software, llega con Android 16 y funciones potenciadas por Moto AI.

La batería de 5.200 mAh promete autonomía sólida, con carga rápida de 90W por cable e inalámbrica de 50W, lo que reduce considerablemente los tiempos de recarga.

Motorola Signature-Argentina - Interna 2 Su batería de 5.200 mAh suma carga rápida, autonomía sólida y una experiencia premium diaria. Motorola

Un precio que sorprende en su debut

Si bien su posicionamiento inicial lo ubicaba entre los smartphones más caros del mercado, la oferta actual cambia el panorama. El Motorola Signature puede encontrarse en Mercado Libre por $1.999.990, con la posibilidad de financiarlo en hasta seis cuotas de $452.431.

La combinación de hardware de última generación, diseño premium y este descuento temprano lo convierten en una opción a tener en cuenta dentro del segmento más alto. Para quienes buscan potencia, fotografía avanzada y una experiencia sin concesiones, este modelo se perfila como uno de los lanzamientos más atractivos del año.