Mercado Libre ofrece un iPhone con 45% de descuento y financiación en 12 cuotas

Mercado Libre se ha vuelto una de las plataformas más elegidas por muchos argentinos para comprar un smartphone y, entre las publicaciones de celulares que hoy muestran rebajas importantes, una de las más fuertes es la del iPhone 14 de 128 GB en color blanco estelar. El equipo aparece en la tienda oficial de Apple dentro de Mercado Libre con una baja marcada en su precio y la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas.

Aunque ya no pertenece a la generación más nueva de la marca, el iPhone 14 sigue teniendo argumentos para sostenerse como una alternativa atractiva. Se trata de un modelo que combina buen rendimiento, cámaras confiables y autonomía para todo el día, tres puntos que suelen pesar bastante al momento de elegir un celular de gama alta.

Uno de los aspectos más valorados de este iPhone es su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas. Ese tamaño lo deja en un punto intermedio: lo bastante cómodo para usar todos los días, pero también con espacio suficiente para mirar videos, editar fotos, navegar o jugar sin resignar calidad de imagen .

La publicación indica que este iPhone cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es una configuración que sigue siendo útil para guardar fotos, videos, aplicaciones y archivos sin quedarse corto enseguida, especialmente para quienes priorizan un uso fluido antes que una capacidad extrema.

En rendimiento, el equipo incorpora el chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, un procesador que todavía le permite responder bien en tareas exigentes. Redes sociales, multitarea, juegos, edición y grabación de video forman parte del tipo de uso para el que este iPhone sigue mostrando solvencia.

image El iPhone publicado en Mercado Libre.

Otro de los puntos fuertes aparece en el sistema de cámaras. Apple destaca que este iPhone fue diseñado para tomar mejores fotos en cualquier condición de luz, algo que ayuda a explicar por qué sigue siendo un equipo buscado por quienes usan mucho el celular para registrar imágenes o grabar contenido.

A eso se suman funciones de video como el Modo Cine en 4K Dolby Vision de hasta 30 cuadros por segundo y el Modo Acción, orientado a obtener tomas más estables aun cuando la cámara va en mano. Son herramientas que empujan al iPhone 14 más allá del uso básico y lo sostienen como una opción versátil.

Cuánto cuesta el iPhone 14 en la tienda oficial de Apple

En seguridad, este iPhone incorpora Detección de Choques, una función pensada para pedir ayuda en situaciones de emergencia cuando el usuario no puede hacerlo. También suma Ceramic Shield y resistencia al agua, dos rasgos que refuerzan la idea de un equipo duradero para el uso cotidiano.

La batería también aparece entre los puntos destacados del modelo. Según la información de la publicación, ofrece autonomía para todo el día y hasta 26 horas de reproducción de video. A eso agrega conectividad 5G, otro detalle que ayuda a mantener vigente al equipo frente a modelos más recientes.

De acuerdo con la publicación, el iPhone 14 de 128 GB tenía un precio anterior de $1.999.999 y ahora figura a $1.099.999, lo que representa un 45% de descuento. Además, se ofrece en 12 cuotas de $91.666,58, una financiación que puede resultar clave en un producto de este valor.

Con una ficha técnica todavía competitiva y una rebaja fuerte sobre el precio anterior, el iPhone 14 vuelve a quedar como una opción a mirar para quienes buscan un celular de Apple sin dar el salto a modelos más caros. En esta publicación, el equipo queda en $1.099.999.