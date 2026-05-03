Shakira hizo historia en Río de Janeiro: reunió a dos millones de fanáticos en un show explosivo

Río de Janeiro fue testigo de una jornada histórica que quedará grabada en la retina de aquellos fanáticos que llegaron hasta el lugar para ver un show único de Shakira . La Loba se presentó en Brasil ante dos millones de personas e hizo estallar Copacabana.

La artista colombiana abrió su espectáculo con el tema La Fuerte, una de sus más icónicas canciones. El evento tuvo un enorme despliegue y el show de drones, que toma fuerza en diversos shows, se hizo presente también en el concierto multitudinario.

Además, sonaron temas clásicos como Inevitable, Pies Descalzos, Antología y Ojos Así. El show contó con invitados de lujo como Anitta, Caetano Veloso y Maria Bethânia, referentes artísticos de Brasil, y también estuvo presente Ivete Sangalo.

Shakira deleitó a sus fanáticos con 30 canciones y en total el espectáculo realizado en Río de Janeiro tuvo una duración de más de dos horas. Sin duda alguna, fue algo único y quedará en el recuerdo de aquellos que pudieron asistir.

Captura de pantalla 2026-05-03 092326 Millones de personas llegaron a Río de Janeiro para ver a Shakira. Foto: captura de video / TV Globo.

"Es un sueño para mí estar viviendo esto. Ya saben que mi vida no ha sido muy fácil últimamente, estos últimos años. Lo que sé es que las mujeres, cada vez que caemos, nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes, un poco más resilientes. ¡Porque las mujeres ya no lloran! Por eso, este show está dedicado a todas las mujeres", expresó en una parte del show.