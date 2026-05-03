Juana Viale se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand luego de que un fuerte resfrío la marginó unas semanas de estar en el programa. La conductora cumple su rol de gran manera y en las últimas horas protagonizó un tenso cruce con uno de sus comensales.

Todo sucedió el sábado por la noche cuando la nieta de La Chiqui decidió llevar a la mesaza la actualidad política. Entre los invitados se encontraban Luciana Geuna, María O'Donnell, Julián Weich y Miguel Boggiano, asesor económico de Milei.

"Cuando alguien escucha de afuera que dos jubiladas le prestaron a alguien que no conoce, automáticamente uno dice que hay un afano de algún lugar o algo raro. Sin embargo, no necesariamente es así porque es una mecánica que sucede mucho; insisto en que se pone énfasis en las jubiladas para ponerle un manto de sospecha; el objetivo es dañar ", expresó Boggiano.

Juana Viale cruzó fuertemente a uno de sus invitados y se generó tensión en la mesa: el video

Juana Viale ante esto fue contundente: "No, el objetivo es saber la verdad, cómo el objetivo es dañar", expresó la conductora sorprendida por la declaración que realizó el economista en El Trece.

Captura de pantalla 2026-05-03 095328 Juana Viale cruzó a Miguel Boggiano. Foto: captura de video / El Trece.

Ante la declaración de Juana, Boggiano fue tajante: "El objetivo es saber la verdad, pero cuando vos sos tan insistente y demás, dejame tener una sana sospecha de que el objetivo es dañar al Gobierno porque hay gente que quiere que no estén más".