Juana Viale cruzó fuertemente a uno de sus invitados y se generó tensión en la mesa: el video
La nieta de Mirtha Legrand protagonizó un momento sorpresivo con uno de sus comensales y el video se volvió tendencia.
Juana Viale se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand luego de que un fuerte resfrío la marginó unas semanas de estar en el programa. La conductora cumple su rol de gran manera y en las últimas horas protagonizó un tenso cruce con uno de sus comensales.
Todo sucedió el sábado por la noche cuando la nieta de La Chiqui decidió llevar a la mesaza la actualidad política. Entre los invitados se encontraban Luciana Geuna, María O'Donnell, Julián Weich y Miguel Boggiano, asesor económico de Milei.
"Cuando alguien escucha de afuera que dos jubiladas le prestaron a alguien que no conoce, automáticamente uno dice que hay un afano de algún lugar o algo raro. Sin embargo, no necesariamente es así porque es una mecánica que sucede mucho; insisto en que se pone énfasis en las jubiladas para ponerle un manto de sospecha; el objetivo es dañar", expresó Boggiano.
El cruce entre Juana Viale y Miguel Boggiano, uno de sus invitados
Juana Viale ante esto fue contundente: "No, el objetivo es saber la verdad, cómo el objetivo es dañar", expresó la conductora sorprendida por la declaración que realizó el economista en El Trece.
Ante la declaración de Juana, Boggiano fue tajante: "El objetivo es saber la verdad, pero cuando vos sos tan insistente y demás, dejame tener una sana sospecha de que el objetivo es dañar al Gobierno porque hay gente que quiere que no estén más".