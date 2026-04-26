Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand tras la nueva ausencia al programa: "Se estiró la gripe y..."
La nieta de Mirtha abrió su programa hablando sobre el estado de salud de la icónica conductora tras los rumores que circularon.
Juana Viale se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand luego de unos problemas de salud que afectaron a la leyenda de la televisión argentina. Antes del sábado se confirmó que no estaría nuevamente en el ciclo de cenas y su nieta fue contundente.
"Otro sábado más acá, haciéndole el aguante a la abuela, que está muy bien, pero necesitaba unos días más, así que aquí estoy yo en su herencia", lanzó apenas comenzó el programa sobre la salud de Mirtha Legrand.
Además, agregó: "Segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene". De esta manera llevó tranquilidad en medio del cuadro que la tiene a Mirtha alejada de su programa.
Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand
Juana también contó que la visitó hace poco y la vio muy bien: "No pasa nada de verdad. Estuve tomando un té con ella y eran las 9 de la noche y le dije, ‘Bueno, abue, yo me voy a descansar, no sé vos, me voy a dormir’. Pero está perfecta, nada alarmante".
"Estaba vestida con pañuelo de la marca francesa, coquetísima, y unos zapatitos Ferragamo para caminar… cero pantuflas… ¡Otro nivel! Estaba muy bien", cerró la conductora sobre Mirtha Legrand.