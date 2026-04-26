Juana Viale se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand luego de unos problemas de salud que afectaron a la leyenda de la televisión argentina. Antes del sábado se confirmó que no estaría nuevamente en el ciclo de cenas y su nieta fue contundente.

"Otro sábado más acá, haciéndole el aguante a la abuela, que está muy bien, pero necesitaba unos días más, así que aquí estoy yo en su herencia", lanzó apenas comenzó el programa sobre la salud de Mirtha Legrand .

Además, agregó: "Segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene ". De esta manera llevó tranquilidad en medio del cuadro que la tiene a Mirtha alejada de su programa.

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand tras la nueva ausencia al programa: "Se estiró la gripe y..."

Juana también contó que la visitó hace poco y la vio muy bien: "No pasa nada de verdad. Estuve tomando un té con ella y eran las 9 de la noche y le dije, ‘Bueno, abue, yo me voy a descansar, no sé vos, me voy a dormir’. Pero está perfecta, nada alarmante".

Juana Viale - Portada (2) Juana Viale contó que Mirtha se encuentra bien. Foto: captura de video / El Trece.

"Estaba vestida con pañuelo de la marca francesa, coquetísima, y unos zapatitos Ferragamo para caminar… cero pantuflas… ¡Otro nivel! Estaba muy bien", cerró la conductora sobre Mirtha Legrand.