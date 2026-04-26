El actor visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y confesó una sorpresiva información sobre la intimidad que mantiene con su esposa.

Pablo Echarri estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini el día viernes y allí hablaron de todo sin ningún tipo de filtro. La política, por supuesto, que estuvo presente, pero también hablaron sobre la relación con Nancy Dupláa.

En un momento de la noche, el conductor de El Trece repasó las declaraciones que Dupláa expresó en el programa Las Chicas de la Culpa donde confesó que para mantener relaciones sexuales con Pablo Echarri iban a albergues transitorios: "Vamos afuera de casa y me asomo para que sepan que está conmigo".

El fuerte dato de Pablo Echarri sobre la relación con Nacy Dupláa Pablo Echarri reveló un fuerte dato sobre las relaciones íntimas que mantiene con Nancy Dupláa: "En casa se..."

Pablo luego de ver el video fue contundente: "Pero sí, en casa se cog... y afuera también". Esta frase hizo estallar de risas al estudio y, por supuesto, al equipo de Otro Día Perdido, que quedaron sorprendidos por la declaración del artista.

Pablo Echarri - Portada Pablo Echarri habló sobre la intimidad que mantiene con Nancy Dupláa. Fotos: captura de video / El Trece.