El mensaje que Luck Ra le dedicó a La Joaqui en medio del dolor por la separación: "Ojalá que te..."

Luck Ra compartió un video que se viralizó rápidamente y que tiene un mensaje dedicado a La Joaqui tras separarse.

Luck Ra y La Joaqui son los protagonistas de la separación del año sin lugar a dudas. La expareja compartió un comunicado en sus redes sociales anunciando la noticia y sorprendieron a todos sus seguidores.

La artista fue quien habló ante los medios de comunicación y también lo hizo en el show de Rosalía. En el evento confesó que Luck Ra decidió llevarla de viaje, pero no para hacerle una propuesta de casamiento como ella esperaba, sino que fue todo lo contrario.

En el medio de esa confesión que, por supuesto, generó un enorme impacto, Luck Ra compartió un video en su cuenta de TikTok con un claro mensaje para La Joaqui luego de que decidió separarse.

El video de Luck Ra con un contundente mensaje tras separarse de La Joaqui "Y ojalá que te den lo que pedías, lo que yo quise y no podía", escribió mientras él miraba frente a cámara con gestos serios y cierto cansancio. Inmediatamente, los seguidores no dudaron en comentar el posteo.