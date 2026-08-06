Preocupación por el estado de Luck Ra tras separarse de La Joaqui: "Descuidado"
El cantante atraviesa un complejo presente personal luego de terminar su relación con La Joaqui y encendió las alarmas.
Tras hacerse pública la separación de Luck Ra y La Joaqui el pasado miércoles 29 de julio, el cantante cordobés atraviesa días difíciles. Luego de que trascendiera que fue él quien tomó la decisión de ponerle fin a la relación, las críticas en las redes sociales no tardaron en aparecer.
En medio de esa repercusión, el artista dejó algunas señales que despertaron preocupación entre sus seguidores. A través de su cuenta de TikTok, reposteó varios videos con mensajes que muchos interpretaron como un reflejo de su estado de ánimo.
"Me hago el gil nomás, pero no me está saliendo ni una bien, me estoy apagando de una manera que no sé como solucionar", expresa uno de los videos que Luck Ra compartió en la plataforma.
Además del primer video, el cantante volvió a compartir otros clips con mensajes que alimentaron las especulaciones sobre el difícil momento que estaría atravesando tras la separación. Otro de ellos dice: "No importa si volteas a ver a otro hombre. Yo ahorita no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito".
En otro de los reposteos, el cantante dejó ver una frase vinculada al duelo amoroso: "Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón". A ese mensaje se sumó un tercer video con una reflexión que también llamó la atención de sus seguidores: "Algún día me tiene que ir bien, yo no soy un mal hombre".