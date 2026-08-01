Luck Ra habló por primera vez de su separación de La Joaqui y lanzó una triste confesión: "Lo que más me duele es que..."

En LAM, Ángel de Brito sacó a la luz la charla que mantuvo con el cantante cordobés, quien recientemente se separó de La Joaqui.

Las especulaciones alrededor de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui no dejaron de crecer en los últimos días. A las versiones sobre una presunta infidelidad y los comentarios que apuntaban contra Tuli Acosta, el cantante decidió responder con su propia versión, que fue revelada por Ángel de Brito en LAM.

Durante el programa, el conductor contó que se comunicó con el artista, quien actualmente se encuentra en Nueva York por cuestiones laborales. Allí, el músico le confesó que estaba atravesando un difícil momento por la repercusión que tuvo la separación.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en LAM sobre Luck Ra "Me dijo que estaba recibiendo muchas putea... en las redes", contó el periodista, al explicar que el cantante se mostró afectado por las críticas, incluso después de que La Joaqui hablara públicamente en buenos términos sobre el vínculo que compartieron.

En esa conversación, el artista también ratificó la información que el ciclo había difundido anteriormente sobre los motivos del final de la relación. "Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería", dijo Luck Ra, según reprodujo de Brito.

Fue la cantante quien comunicó este miércoles la ruptura de la pareja. Foto: Instagram: @luckra El músico también aprovechó para desmentir una de las versiones que más circuló en redes sociales, aquella que aseguraba que la separación estaba relacionada con las hijas de la artista. "No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas", afirmó el cantante. Además, el artista explicó por qué comprendía especialmente ese tipo de vínculos: "Soy hijo de una mamá que tuvo un padrastro, entiendo perfectamente cómo es esa situación".