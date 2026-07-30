El llamativo posteo de Luck Ra tras las declaraciones y el llanto de La Joaqui: "Está..."

Luck Ra reapareció en las redes sociales luego de los rumores de infidelidad que surgieron tras la separación con la artista.

Luck Ra y La Joaqui decidieron separarse y de esta manera le pusieron punto final a su historia de amor que arrancó en 2024. La artista fue quien decidió hablar tanto en los medios como también en el streaming Luzu TV, donde rompió en llanto.

"Yo nunca había vivido un amor así, me enamoré perdidamente y él sigue siendo totalmente el amor de mi vida. Por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad no sea yo", expresó La Joaqui mientras brotaban las lágrimas de sus ojos.

La artista dejó en claro que no hay una tercera en discordia y el rumor de Tuli Acosta queda descartado. De hecho, La Joaqui expresó ante los periodistas que es "la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto mucho".

Las declaraciones de La Joaqui a días de anunciar su separación con Luck Ra Tras estas notas, Luck Ra decidió reaparecer en las redes sociales con un llamativo posteo: "Un poco de todo, siempre despeinado", expresó junto a un carrusel de imágenes en Instagram.