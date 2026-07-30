El sugerente mensaje que compartió la famosa señalada como la tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra

La celebridad señalada como la tercera en discordia en la ruptura del momento rompió el silencio con una llamativa publicación.

La separación de La Joaqui y Luck Ra quedó rápidamente en el centro de las especulaciones del mundo del espectáculo. Luego de que ambos confirmaran que decidieron terminar su relación, las redes sociales comenzaron a llenarse de distintas versiones sobre las razones detrás de la ruptura y una figura quedó especialmente señalada: Tuli Acosta.

La cantante fue vinculada en medio de los rumores que comenzaron a circular tras el anuncio de la pareja. Su nombre apareció tanto en redes sociales como en programas de espectáculos, donde surgieron teorías acerca de una posible tercera persona involucrada en el final del romance.

El comunicado que compartió La Joaqui en sus historias de Instagram. Captura de pantalla Instagram Lajoaqui. Ante la repercusión que tomó la situación, la influencer decidió mostrarse en sus redes sociales sin hacer referencia explícita a las versiones que la relacionaban con la separación. La artista compartió un video mientras terminaba su entrenamiento, en el que se la vio bailando y mostrando parte de su rutina.

Más allá de las imágenes, hubo una frase que no pasó inadvertida entre quienes siguen de cerca la polémica.