Fuerte discusión, celos y una tercera señalada: los motivos de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

La pareja lanzó un comunicado para anunciarlo. Sin embargo, pasadas las horas, se supo la antesala de la pelea y los conflictos que alimentaron la ruptura.

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin de la peor manera (pese a expresarse lo contrario). Lo que parecía ser un vínculo consolidado terminó en una ruptura y drástica, reproches, celos y el fantasma de una tercera en discordia. Según reveló el periodista Martín Salwe en SQP (América TV), el quiebre de la relación se dio en el viejo continente y obligó a la cantante a tomar medidas de urgencia.

Todo se desencadenó durante la estadía de la pareja en España. El cantante cordobés se encontraba cumpliendo con su agenda, que incluyó un viaje al Mundial y shows en el exterior, cuando La Joaqui viajó a visitarlo. Sin embargo, lejos de ser un reencuentro romántico, se desató una fuerte discusión que marcó un punto de no retorno. La pelea fue tan contundente e irreversible que el clima de convivencia se volvió insostenible, al punto de que la referente no aguantó y tuvo que adelantar su vuelo de regreso a la Argentina.

Otros motivos por los que la relación habría terminado En medio del hermetismo inicial, los artistas emitieron comunicados casi idénticos en sus redes sociales, anunciando que se separaban "sin desamor". Un detalle que no pasó desapercibido en el análisis de SQP fue la frialdad de los mensajes, señalados como textos genéricos "procesados con ChatGPT", que fueron publicados exactamente en el mismo momento y cambiando apenas un par de palabras.

Pero, ¿qué detonó semejante crisis? Salwe apuntó directamente a los celos y a un nombre que viene resonando fuerte en el ambiente: Tuli Acosta. Si bien desde el entorno más cercano a Luck Ra desmienten categóricamente cualquier affaire y aseguran que solo son "muy amigos" que comparten grupo y salidas, los constantes rumores en las redes sociales hicieron que La Joaqui no lo tomara bien.