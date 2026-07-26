¿Fin del amor? El posteo de La Joaqui en medio de la supuesta separación con Luck Ra

La Joaqui compartió una llamativa publicación en sus redes tras el rumor de separación con el jurado campeón de La Voz Argentina.

En los últimos días, una noticia causó sorpresa en el mundo de la farándula y tiene como protagonistas a La Joaqui y a Luck Ra. En LAM comentaron que ambos estarían en crisis y los posteos de ambos alimentan los rumores.

A pesar de que durante meses se mostraron inseparables y compartiendo momentos de su vida cotidiana y proyectos musicales, los indicios de un distanciamiento encendieron las alarmas en sus seguidores y fanáticos.

El jurado campeón de La Voz compartió un video con el audio del youtuber argentino Gaspi: "Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien".

El video de La Joaqui en medio de los rumores de separación con Luck Ra La Joaqui sorprendió a todos el día domingo al postear en TikTok un video muy llamativo. En el mismo apareció ella y de fondo la letra del tema "Ahora te puedes marchar". Ella eligió el estribillo y escribió: "Nunca indirecta, siempre temazo".