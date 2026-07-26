La Joaqui sorprendió con un look versión hot

La Joaqui rompió con la sobriedad de la prenda tradicional con un accesorio que reflejó su estilo más jugado. No te pierdas las fotos en la nota.

Tras el reciente lanzamiento de su disco "Electra", La Joaqui se mostró en redes con un look de inspiración oriental que mezcló la tradición del qipao chino con su estilo personal más arriesgado.

La artista se fotografió con un vestido que remite al tradicional qipao chino, con el característico cuello Mao y de silueta ajustada con mangas cortas, que se destacó por su estampado con dragones, y que además incorporó un tajo en la falda que dejó a la vista unas medias con liga negras translúcidas.

Completó el vestuario con unas botas negras semitransparentes de caña baja y taco chupete de Ricky Sarkany, y unos anteojos de sol ovalados de Versace con el clásico emblema de la medusa dorada en la patilla.

Como de costumbre, La Joaqui no descuidó el beauty look y lució un peinado con volumen en las puntas que resaltó su corte en capas, así como un maquillaje en tonos terrosos.