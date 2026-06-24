El primer look de la reina Máxima en la India ya causó revuelo: mirá por qué

La reina Máxima de Países Bajos llegó a Bombay para cumplir con su papel como Defensora Especial de la ONU. Mirá lo que se puso en la nota.

En su viaje oficial a la India para cumplir con su papel como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera, la reina Máxima de Países Bajos llegó a Bombay y presentó su primer look.

Se trató de un conjunto de Natan que ya estaba en su armario y que estrenó en septiembre de 2021, dejando ver una vez más que la moda sostenible y el reciclaje de prendas son parte de su filosofía. Era un dos piezas confeccionado en un tejido de lino con motivo pixel en blanco y verde que dibujaba un print étnico.

En esta ocasión decidió lucirlo tal cual se vendió en la tienda de su marca de cabecera, sin combinarlo con básicos blancos como había hecho en otras ocasiones, lo que le dio un aire más fresco y veraniego al conjunto. Tanto la camisa con cuello en pico y detalle de lazada en la cintura, como el pantalón de tiro alto, creaban una silueta cómoda, perfecta para el clima cálido de Bombay y para las actividades de su agenda, que incluyeron la visita a un hospital y una reunión con un grupo de enfermeras que utilizan SalarySe, una plataforma digital que les ayuda a gestionar sus finanzas.

Para combinarlo, Máxima optó por un bolso de mano trenzado en color beige claro y unas alpargatas de cuña abiertas por delante con una pala delantera de color blanco y cierre de pulsera.