Las sorprendentes fotos que muestran por qué Argentina es un destino ideal para el astroturismo

La Argentina tiene montañas, selvas, salares, desiertos, lagunas, parques nacionales, observatorios y rutas escénicas. Pero hay un recurso turístico que muchas veces pasa desapercibido porque aparece cuando el día termina: el cielo. Las fotos publicadas en la Guía Práctica para el Desarrollo del Turismo Astronómico , elaborada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, permiten recorrer el país desde otra perspectiva: la de los destinos donde la noche se convierte en paisaje.

El documento define al turismo astronómico o astroturismo como una modalidad dentro del turismo de naturaleza que utiliza cielos diurnos y nocturnos sin contaminación ambiental para desarrollar actividades recreativas, educativas, culturales y medioambientales con base en la astronomía. También señala que esta práctica puede acercar a los visitantes a la cosmovisión de los pueblos originarios y a otras formas de interpretar el cielo.

Esa definición ayuda a entender por qué las fotos no muestran solamente estrellas. En ellas aparecen viajeros, guías, telescopios, paisajes geológicos, espejos de agua, palmares, montañas y observatorios. El astroturismo no consiste solo en mirar hacia arriba: también propone vincular el cielo con el territorio.

Una de las imágenes más impactantes de la guía es la de Tolar Grande, en Salta. La foto muestra un cerro recortado contra un cielo profundo, atravesado por la Vía Láctea. Es una postal poderosa porque condensa dos condiciones clave para el astroturismo: un paisaje terrestre imponente y un cielo nocturno capaz de transformarse en protagonista.

La guía remarca que Argentina cuenta con muchos lugares con baja contaminación lumínica, especialmente en la precordillera de los Andes, la Patagonia, la Puna y otras zonas rurales. Esos sitios ofrecen condiciones ideales para observar la Vía Láctea, estrellas, planetas y fenómenos celestes con gran claridad.

Formosa. Foto: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

Otra imagen destacada es la del Bañado La Estrella, en Formosa, donde una canoa aparece bajo un cielo cargado de estrellas. Allí, el agua funciona como espejo y multiplica la experiencia visual. No se trata solo de astronomía: es naturaleza, silencio, humedad, reflejos y noche.

Catamarca. Foto: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

En Campo de Piedra Pómez, Catamarca, la fotografía juega con un paisaje de formas minerales casi irreales. Las rocas claras, moldeadas por procesos naturales, aparecen bajo una bóveda estrellada. La escena muestra por qué algunos destinos de astroturismo también son buscados por astrofotógrafos: el cielo necesita un primer plano capaz de contar una historia.

San Juan, La Pampa y Córdoba: cuando la noche se vuelve experiencia

El Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, aparece en otra de las imágenes más atractivas. Allí, las formaciones geológicas funcionan como marcos naturales para mirar el firmamento. La guía plantea que las propuestas de astroturismo pueden complementarse con senderismo, cabalgatas, avistaje de fauna, safaris fotográficos, gastronomía local y visitas a establecimientos productivos.

La Pampa. Foto: Secretaría Turismo y Ambiente de la Nación.

En La Pampa, la imagen de la Vía Láctea junto a la silueta de un árbol y una persona iluminando el cielo resume una de las escenas más buscadas por quienes viajan para observar estrellas: oscuridad, horizonte abierto y sensación de inmensidad.

Córdoba. Foto: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

También aparece Capilla del Monte, Córdoba, con una imagen en la que un guía señala el cielo con un láser verde frente a un paisaje serrano. Esa foto expresa otra dimensión del astroturismo: la interpretación. No alcanza con tener un cielo oscuro; también importa que alguien pueda traducirlo, narrarlo y convertirlo en experiencia para el visitante.

Observatorios, planetarios y astrofotografía

La guía también muestra que el astroturismo argentino no depende únicamente de parajes remotos. En San Carlos de Bariloche, Río Negro, una fotografía registra una salida nocturna con telescopios y un pequeño observatorio iluminado en rojo, una luz habitual en actividades astronómicas porque permite conservar mejor la adaptación visual a la oscuridad.

El documento incluye entre las actividades posibles las visitas a observatorios y planetarios, las salidas de observación e interpretación astronómica, los miradores astronómicos y la astrofotografía, entendida como la captura de cuerpos celestes y eventos astronómicos con cámaras, técnicas específicas y elementos auxiliares.

Bariloche. Foto: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

En esa línea, las fotos del Observatorio de Ampimpa, en Tucumán, la Ruta del Cielo, en San Juan, el Planetario Galileo Galilei, en la Ciudad de Buenos Aires, y el Parque Astronómico La Punta, en San Luis, amplían la mirada. Muestran que el cielo también puede abordarse desde la divulgación científica, la educación, la infraestructura turística y los espacios diseñados para acercar el universo al público general.

Qué necesita un destino para ser ideal

No cualquier cielo sirve de la misma manera para el astroturismo. La guía señala tres condiciones naturales fundamentales: cielos oscuros con baja contaminación lumínica, mayor altitud y condiciones meteorológicas favorables, como alto porcentaje de noches despejadas, baja humedad relativa y estabilidad atmosférica.

También menciona parámetros como oscuridad, nitidez, transparencia y cobertura de nubes para evaluar la calidad de un cielo. En términos simples, cuanto menor es el resplandor artificial, más posibilidades hay de distinguir estrellas débiles, galaxias, nebulosas o la franja lechosa de nuestra galaxia.

Por eso, muchas de las fotos más impactantes provienen de zonas alejadas de las grandes ciudades. Sin embargo, los planetarios, observatorios urbanos y actividades de divulgación también tienen un rol estratégico: acercan la astronomía a quienes quizás no viajan exclusivamente por el cielo, pero pueden descubrir allí una nueva motivación turística.