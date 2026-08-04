Miguel Granados vio las fotos de Wanda Nara en la playa y sorprendió con un picante comentario: "Le doy hasta..."
El humorista no pasó por alto las imágenes de la empresaria en bikini y lanzó un comentario que dejó a todos boquiabiertos.
Las fotos de Wanda Nara disfrutando de sus vacaciones en Italia continúan dando de qué hablar. Luego de que la empresaria asegurara que las imágenes que se viralizaron habían sido modificadas y responsabilizara a "los trolls pagos", un comentario de Miguel Granados reavivó el debate en las redes sociales.
La polémica comenzó cuando se difundieron fotografías de Wanda caminando por una playa italiana. Varios usuarios las compararon con las publicaciones que ella misma había compartido en sus redes sociales y cuestionaron el supuesto uso de filtros o ediciones en las imágenes.
Mientras el tema seguía generando repercusiones, Granados también opinó desde sus redes sociales. Fiel a su estilo, lo hizo con un comentario que no tardó en viralizarse. "Pero por favor. Le doy hasta que Nico invite a los Cella a su cumpleaños", escribió el humorista en X.
El mensaje llamó la atención de los usuarios de la red social porque no solo hizo referencia a la controversia alrededor de Nara, sino que también incluyó una ironía vinculada a una de las rivalidades más comentadas del universo del streaming.
Y es que la broma apuntó a Nicolás Occhiato, creador de LUZU TV y a Luisito y Bernarda Cella, integrantes de OLGA, el canal donde Granados es una de las figuras principales. Por ese motivo, muchos interpretaron que el conductor aprovechó la situación para enviar un doble mensaje: respaldar a Wanda frente a las críticas por su aspecto físico y, al mismo tiempo, lanzar una chicana relacionada con la competencia entre los canales de streaming.