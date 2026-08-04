¿Se vino la guerra? Maxi López expuso a Wanda Nara y ella lo cruzó fuerte en las redes sociales: "HDP"

Mientras resuelve la disputa judicial con Mauro Icardi por sus hijas, la mediática dejó en claro el vínculo con el padre de sus varones.

La conductora permanece en suelo italiano resolviendo temas legales vinculados a sus hijas. / Captura TV Archivo

En medio del conflicto judicial que afronta con Mauro Icardi en Europa por la documentación de sus hijas, Wanda Nara volvió a ser tendencia por un inesperado gesto de Maxi López. Desde Italia, el exfutbolista compartió una imagen de entrecasa que reflejó el excelente vínculo actual entre ambos.

El cruce insólito de Wanda y Maxi en las redes sociales: qué pasó La historia de Instagram fue capturada mientras realizaban las gestiones para los nuevos pasaportes de sus hijos Benedicto y Constantino. En la imagen, la empresaria aparece con short y sandalias negras, conversando relajada y muy alejada de las producciones fotográficas habituales.

Benedicto y Constantino aguardaron junto a sus padres la renovación de sus pasaportes. Instagram @wanda_nara Para acompañar la foto, el deportista sumó una frase cargada de ironía. “Trámites con Solange en Italia”, escribió el exdelantero en referencia al segundo nombre de la conductora.

La empresaria reposteó la imagen con un mensaje divertido dirigido a su exesposo. Captura Instagram @officialmaxilopez La publicación no tardó en generar repercusiones por el aspecto al natural de la mediática. Lejos de molestarse, la empresaria reposteó la imagen en sus redes y respondió con su humor característico.

“Gracias Maxi, qué lindo que ahora nos llevamos bárbaro, salí divina. Te adoro hdp”, le dedicó en tono de broma, dejando al descubierto la complicidad que construyeron.