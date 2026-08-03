Una usuaria criticó el cuerpo de Wanda Nara y la conductora le respondió furiosa: los posteos

Wanda Nara cruzó fuertemente a una usuaria que compartió imágenes de ella en la playa mientras se encuentra en Europa.

Wanda Nara es una de las mujeres más mediáticas y polémicas de la farándula. La conductora de Telefe se encuentra con sus hijos en Italia en medio del escándalo con Mauro Icardi y en las últimas horas una usuaria criticó su cuerpo.

La empresaria comparte su día a día en las redes sociales y una persona no dudó en arremeter contra ella en la red social X (antes Twitter): "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los mil filtros", escribió la usuaria.

El escrito fue acompañado por dos imágenes de Wanda Nara, quien horas más tarde no dudó en contestarle de manera contundente tras las fotos que se viralizaron rápidamente y generaron diversas opiniones.

El cruce de Wanda Nara con una usuaria en redes sociales Wanda Nara se cruzó con una usuaria en redes. Foto: X / @wanditanara. "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, trolls pagos. Amo mi cuerpo", expresó Wanda Nara. Al instante recibió el apoyo de todos sus seguidores, quienes le dejaron mensajes alentadores.