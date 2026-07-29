Sigue el conflicto: los posteos de Wanda Nara tras el revés judicial que recibió Mauro Icardi

Wanda Nara sigue apuntando contra el padre de sus hijas en medio de la disputada escandalosa disputa judicial tras la separación.

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos muy escandalosos. Tras la negativa para firmar los documentos, el futbolista recibió como revés judicial la prohibición para poder salir del país, algo con lo que él no está para nada de acuerdo.

El novio de la China Suárez se encuentra en el país y se niega a firmar el documento que habilita a las hijas a volver a Argentina. En medio de todo esto, Wanda Nara siguió posteando en sus redes exponiendo al jugador.

"Mientras Mauro está en un cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo y pidiendo volver al colegio el 3 de agosto. Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos", escribió Nara en la tarde del miércoles.

Los posteos de Wanda Nara tras el revés judicial que sufrió Mauro Icardi La furia de Wanda Nara. Foto: Instagram / @wanda_nara. Luego, agregó: "Mis hijas quieren volver, sus hermanos también. El colegio las espera, yo trabajo en Argentina y el padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país".