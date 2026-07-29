Sigue el conflicto: los posteos de Wanda Nara tras el revés judicial que recibió Mauro Icardi
Wanda Nara sigue apuntando contra el padre de sus hijas en medio de la disputada escandalosa disputa judicial tras la separación.
La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos muy escandalosos. Tras la negativa para firmar los documentos, el futbolista recibió como revés judicial la prohibición para poder salir del país, algo con lo que él no está para nada de acuerdo.
El novio de la China Suárez se encuentra en el país y se niega a firmar el documento que habilita a las hijas a volver a Argentina. En medio de todo esto, Wanda Nara siguió posteando en sus redes exponiendo al jugador.
"Mientras Mauro está en un cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo y pidiendo volver al colegio el 3 de agosto. Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos", escribió Nara en la tarde del miércoles.
Los posteos de Wanda Nara tras el revés judicial que sufrió Mauro Icardi
Luego, agregó: "Mis hijas quieren volver, sus hermanos también. El colegio las espera, yo trabajo en Argentina y el padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país".
"¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía según él, pero ni él está en Turquía... ¿Por qué odia tanto el país donde nació? No le alcanza escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina, ¿Quién ayuda a mis hijas?", cerró Wanda Nara.