Mientras Wanda Nara reclama, Mauro Icardi responde con fotos íntimas de la China Suárez: "Al padrazo de..."

La rubia no se guardó nada y fulminó a su expareja exigiéndole por redes. Del otro lado, el jugador decidió responder con fotografías de la actriz.

La farándula vuelve a arder con un nuevo cruce que deja en evidencia que la paz está lejos de reinar entre Wanda Nara y Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó un texto en el que apuntó sin filtros contra su expareja, acusándolo de desentenderse de sus responsabilidades. En su descargo, pidió con fuerte ironía que le avisen "al Padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos".

La empresaria expuso una supuesta negligencia por parte de Icardi, detallando la falta de empatía y acción del jugador ante una situación familiar límite. "Ya van 10 días del Robo, se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos", denunció Wanda, sumamente indignada por la cercanía física y la frialdad de su ex. Además, remarcó que todo este conflicto burocrático se podría haber solucionado fácilmente "cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", acusándolo de dilatar los tiempos a propósito.

La historia de Wanda Nara Wanda Nara, enojada en redes. IG @wanda_nara El reclamo no se quedó solo en firmas legales, sino que escaló rápidamente al plano económico. Nara se autoproclamó como el único sostén económico de la familia y le tiró un palazo lapidario: "REY Tengo que trabajar ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene los chicos". Visiblemente enojada por la falta de pago de la cuota alimentaria, le cuestionó sus prioridades financieras con una pregunta retórica brutal: "O te pensas que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar".

Para cerrar su explosivo mensaje, Wanda cerró el comunicado con un fuerte pedido: "Baby gasta tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos".

La respuesta de Mauro Icardi Una pelea que no termina. IG @mauroicardi Horas después de los desesperados reclamos de su expareja, Mauro Icardi decidió patear el tablero y encender otra mecha en sus propias redes. Lejos de contestar las graves acusaciones sobre sus hijos o su incierta situación laboral, el jugador optó por restregarle en la cara su presente amoroso. Icardi compartió una composición con tres jugadas fotografías en blanco y negro la China Suárez, con conjunto de encaje.