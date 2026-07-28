La dura opinión de Moria Casán tras el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Él la..."

La empresaria volvió a activar el conflicto con su expareja y Moria Casán decidió opinar fuertemente sobre esta situación.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse en los últimos días. Todo comenzó con el robo de los pasaportes de las hijas de la mediática y la negativa del futbolista a firmar un documento para que puedan obtener nuevamente la documentación.

Esto hizo que la conductora de Telefe estallara de enojo y ambos se dedicaran fuertes posteos en las redes sociales. Finalmente, la Justicia le ordenó a Mauro Icardi firmar la documentación y, si no, le impondrán una fuerte multa que es millonaria.

En el programa de Moria Casán hablaron sobre el tema y la observación de ella sorprendió a sus compañeros: "Él ha visto cómo ella juega y ahora él la quiere destruir", expresó la conductora de El Trece sobre la actitud que tiene el novio de la China Suárez.

El análisis de Moria Casán en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi Al margen de esto, Wanda Nara decidió nuevamente seguir apuntando en redes contra su expareja y fue tajante: "Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 minutos de donde estábamos".