Premios Pinti: quiénes fueron los ganadores en la ceremonia que distingue a lo mejor del teatro
La primera edición de los Premios Pinti, realizada en el Teatro Colón, reunió a las principales figuras de la escena nacional.
La primera edición de los Premios PINTI tuvo su gran estreno en el Teatro Colón y reunió a las principales figuras del teatro comercial argentino en una ceremonia organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet). Con Agustín "Rada" Aristarán como maestro de ceremonias, la gala distinguió a las producciones, artistas y equipos creativos más destacados de la temporada, además de rendir homenaje a referentes históricos de la actividad.
La gran protagonista de la noche fue Charlie y la Fábrica de Chocolate. La producción confirmó su protagonismo dentro de la cartelera al quedarse con el premio a Mejor Musical y sumar otras tres distinciones: Agustín "Rada" Aristarán fue elegido Mejor Actor en Musical, Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero recibieron el reconocimiento a Mejor Dirección y la obra también fue distinguida como Musical del Año por su convocatoria de público.
Otra de las producciones destacadas fue Rocky, que obtuvo el premio a Mejor Producción para Preludio y RGB Entertainment, además del reconocimiento a Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original para Mariano Demaría y Santiago Cámara. También había sido distinguida previamente como Drama o Comedia Dramática del Año por convocatoria.
Los homenajes de la noche
La ceremonia también estuvo marcada por los homenajes a figuras históricas del teatro argentino. Carlos Rottemberg recibió el Premio PINTI a la Trayectoria en Producción Teatral por más de cinco décadas de trabajo. Durante su discurso agradeció el reconocimiento de sus colegas y destacó el valor de la comunidad teatral. "Quiero agradecer a AADET porque el reconocimiento de los pares tiene una importancia muy emocionante. Trabajamos a favor de la comunidad teatral", expresó el productor, antes de dedicar unas palabras a su familia en uno de los momentos más emotivos de la noche.
Por su parte, Moria Casán fue distinguida con el Premio a la Trayectoria en Actuación Teatral Femenina. Fiel a su estilo, recordó sus inicios y destacó su extensa permanencia en la avenida Corrientes. "Es un premio hermoso y soy la única que llevo 40 años en la calle Corrientes porque me cubro con mi propia luz", afirmó.
El Premio a la Trayectoria en Actuación Teatral Masculina fue para Guillermo Francella. Adrián Suar fue el encargado de entregarle el galardón y destacó que el actor "tiene un lenguaje propio en su estilo". Al agradecer, Francella aseguró que "el verdadero reconocimiento está en el cariño de la gente".
Uno de los pasajes más conmovedores llegó con el homenaje a Luis Brandoni. Un recorrido por algunas de las películas más importantes de su carrera, acompañado por un prolongado aplauso del público, convirtió ese instante en uno de los más emotivos de la ceremonia.
Todos los ganadores de los Premios PINTI 2026
- Mejor Comedia: Una navidad de mierda
- Mejor Drama o Comedia Dramática: Las hijas
- Mejor Musical: Charlie y la fábrica de chocolate
- Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo: Suavecita
- Mejor Obra de Autoría Nacional: Lo que el río hace (María Marull y Paula Marull)
Actuaciones
- Mejor Actriz de Comedia: Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
- Mejor Actor de Comedia: Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín)
- Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática: Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria)
- Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática: Roberto Peloni (El brote)
- Mejor Actriz en Musical: Alejandra Radano (Company)
- Mejor Actor en Musical: Agustín "Rada" Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Mejor Actriz de Reparto: Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín)
- Mejor Actor de Reparto: Mariano Saborido (Lo que el río hace)
Rubros técnicos
- Mejor Dirección: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Mejor Coreografía: Vanesa García Millán (Hairspray)
- Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual: Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (Desde el jardín)
- Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje: Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
- Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original: Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
- Mejor Producción: Preludio y RGB Entertainment (Rocky)
Espectáculos del Año
- Comedia del Año: El Jefe del Jefe
- Drama o Comedia Dramática del Año: Rocky
- Musical del Año: Charlie y la fábrica de chocolate
Premio Favorito del Público
- Annie