Premios Pinti: quiénes fueron los ganadores en la ceremonia que distingue a lo mejor del teatro

La primera edición de los Premios Pinti, realizada en el Teatro Colón, reunió a las principales figuras de la escena nacional.

La primera edición de los Premios PINTI tuvo su gran estreno en el Teatro Colón y reunió a las principales figuras del teatro comercial argentino en una ceremonia organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet). Con Agustín "Rada" Aristarán como maestro de ceremonias, la gala distinguió a las producciones, artistas y equipos creativos más destacados de la temporada, además de rendir homenaje a referentes históricos de la actividad.

La gran protagonista de la noche fue Charlie y la Fábrica de Chocolate. La producción confirmó su protagonismo dentro de la cartelera al quedarse con el premio a Mejor Musical y sumar otras tres distinciones: Agustín "Rada" Aristarán fue elegido Mejor Actor en Musical, Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero recibieron el reconocimiento a Mejor Dirección y la obra también fue distinguida como Musical del Año por su convocatoria de público.

Charlie y la Fábrica de Chocolate se llevó varios galardones de los Premios Pinti. Soy Prensa Otra de las producciones destacadas fue Rocky, que obtuvo el premio a Mejor Producción para Preludio y RGB Entertainment, además del reconocimiento a Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original para Mariano Demaría y Santiago Cámara. También había sido distinguida previamente como Drama o Comedia Dramática del Año por convocatoria.

Los homenajes de la noche La ceremonia también estuvo marcada por los homenajes a figuras históricas del teatro argentino. Carlos Rottemberg recibió el Premio PINTI a la Trayectoria en Producción Teatral por más de cinco décadas de trabajo. Durante su discurso agradeció el reconocimiento de sus colegas y destacó el valor de la comunidad teatral. "Quiero agradecer a AADET porque el reconocimiento de los pares tiene una importancia muy emocionante. Trabajamos a favor de la comunidad teatral", expresó el productor, antes de dedicar unas palabras a su familia en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Por su parte, Moria Casán fue distinguida con el Premio a la Trayectoria en Actuación Teatral Femenina. Fiel a su estilo, recordó sus inicios y destacó su extensa permanencia en la avenida Corrientes. "Es un premio hermoso y soy la única que llevo 40 años en la calle Corrientes porque me cubro con mi propia luz", afirmó.