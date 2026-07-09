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Premios PINTI 2026: quiénes son todos los nominados de la primera edición de lo mejor del teatro

La nueva distinción del teatro comercial argentino celebrará su primera gala en el Teatro Colón. Cuándo serán los Premios PINTI 2026.

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Charlie y la Fábrica de Chocolate, deslumbra en el Gran Rex.

Charlie y la Fábrica de Chocolate, deslumbra en el Gran Rex.

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La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) anunció las nominaciones de la primera edición de los Premios PINTI, la nueva distinción que reconocerá la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia se realizará el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán y será transmitida en vivo por eltrece.

La premiación distinguirá a las producciones estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026 y combinará cuatro tipos de reconocimientos: los premios definidos por un jurado independiente, los Premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año, determinados por convocatoria de público, y el Premio Favorito del Público, que será elegido mediante votación online.

"Charlie y la fábrica de chocolate", la obra que lidera las nominaciones

Entre las producciones con mayor presencia aparecen"Charlie y la fábrica de chocolate", con candidaturas en categorías como Mejor Musical, Dirección, Producción, Actor en Musical, Actriz de Reparto, Coreografía, Escenografía, Vestuario e Iluminación, entre otras. También figuran entre las obras más nominadas "Hairspray", "Berlín Berlín", "Lo que el río hace", "Annie", "Cuando Frank conoció a Carlitos" y "Rocky", que competirán en distintas categorías artísticas y técnicas.

Hairspray, nominada a los Premios PINTI 2026.

Hairspray, nominada a los Premios PINTI 2026.

En los rubros actorales aparecen nombres como Adrián Suar, Luis Brandoni, Carla Peterson, Verónica Llinás, Julieta Zylberberg, Pompeyo Audivert, Agustín "Rada" Aristarán, Fer Dente, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Oscar Lajad y Sebastián Almada, entre otros.

Premios a la Trayectoria y obras más convocantes

Además de las categorías competitivas, AADET anunció los primeros Premios a la Trayectoria, que distinguirán a tres referentes del teatro argentino. Los reconocimientos serán para Moria Casán, por su trayectoria en actuación teatral femenina; Guillermo Francella, por su trayectoria en actuación teatral masculina; y Carlos Rottemberg, por su trayectoria como productor teatral.

Moria Casán recibirá un premio por la trayectoria.

Moria Casán recibirá un premio por la trayectoria.

También se entregarán los premios a los Espectáculos del Año, definidos según la cantidad de espectadores registrados durante el período de elegibilidad. Los distinguidos serán "El Jefe del Jefe" como Comedia del Año, "Rocky" como Drama o Comedia Dramática del Año y "Charlie y la fábrica de chocolate" como Musical del Año.

Quiénes serán los jurados

El jurado encargado de definir a los ganadores está integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y la cultura, entre ellos Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Jorge Dubatti, Pablo Sirvén, Marcelo Stiletano, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Marcela Coronel y Tatiana Schapiro, entre otros.

Todos los nominados a los Premios PINTI 2026

Mejor Comedia

  • Berlín Berlín
  • La función que sale mal
  • Medida por medida (la culpa es tuya)
  • Parlamento
  • Una navidad de mierda

Mejor Drama o Comedia Dramática

  • El brote
  • Habitación Macbeth
  • Imprenteros
  • Las Hijas
  • Lo que el río hace

Mejor Musical

  • Annie
  • Charlie y la Fábrica de Chocolate
  • Cuando Frank conoció a Carlitos
  • Hairspray
  • The Ópera Locos

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

  • Chanta
  • El equilibrista
  • Feliz Día Sutottos
  • Suavecita
  • Un poyo rojo

Mejor Obra de Autoría Nacional

  • Cuando Frank conoció a Carlitos – Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
  • El brote – Emiliano Dionisi
  • La vida extraordinaria – Mariano Tenconi Blanco
  • Lo que el río hace – María Marull y Paula Marull
  • Pundonor – Andrea Garrote

Mejor Actriz de Comedia

  • Carla PetersonSottovoce
  • Fernanda MetilliBerlín Berlín
  • Lorena VegaSottovoce
  • Pilar GamboaParlamento
  • Verónica LlinásUna navidad de mierda

Mejor Actor de Comedia

  • Adrián SuarSottovoce
  • Diego ReinholdLa función que sale mal
  • Juan Pablo GerettoBerlín Berlín
  • Luis BrandoniQuién es Quién
  • Maxi de la CruzBerlín Berlín

Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

  • Andrea GarrotePundonor
  • Julieta ZylberbergPrima Facie
  • Lorena VegaImprenteros y La vida extraordinaria
  • Pilar GamboaLas Hijas
  • Valeria LoisLa vida extraordinaria

Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

  • Carlos PortaluppiDruk
  • Iñaki AldaoEl curioso incidente del perro a medianoche
  • Luis MachínLa última sesión de Freud
  • Pompeyo AudivertHabitación Macbeth
  • Roberto PeloniEl brote

Mejor Actriz en Musical

  • Alejandra PerluskyBilly Elliot
  • Alejandra RadanoCompany
  • Belén BilbaoHairspray
  • Julieta Nair CalvoAnnie
  • Lizy TaglianiAnnie

Mejor Actor en Musical

  • Agustín "Rada" AristaránCharlie y la Fábrica de Chocolate
  • Fer DenteCompany
  • Lucas GersonCuando Frank conoció a Carlitos
  • Oscar LajadCuando Frank conoció a Carlitos
  • Sebastián AlmadaCharlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Actriz de Reparto

  • Dolores OcampoCharlie y la Fábrica de Chocolate
  • Lucía Adúriz BravoBerlín Berlín
  • Mónica RaiolaLo que el río hace
  • Paula KohanCuestión de género
  • Vane ButeraCompany

Mejor Actor de Reparto

  • David MasajnikRocky
  • Ian FerreiraHairspray
  • Juan IsolaEl Jefe del Jefe
  • Marcelo SavignoneBerlín Berlín
  • Mariano SaboridoLo que el río hace

Mejor Dirección

  • Ariel Del Mastro y Marcelo CaballeroCharlie y la Fábrica de Chocolate
  • Emiliano DionisiEl brote
  • Fer DenteHairspray
  • María Marull y Paula MarullLo que el río hace
  • Natalia Del CastilloCuando Frank conoció a Carlitos

Mejor Coreografía

  • Analía GonzálezAnnie
  • Analía GonzálezCharlie y la Fábrica de Chocolate
  • Gustavo WonsBilly Elliot
  • Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso BarónUn poyo rojo
  • Vanesa García MillánHairspray

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

  • Gonzalo Córdoba EstévezBerlín Berlín
  • José Ponce AragónCharlie y la Fábrica de Chocolate
  • Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba EstévezDesde el jardín
  • Tadeo JonesEl curioso incidente del perro a medianoche
  • Tato FernándezRocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

  • Gustavo Alderete (La Polilla)Hairspray (Vestuario)
  • Matías NazarenoHairspray (Caracterización y Maquillaje)
  • Matías Nazareno y Feliciano San RománCharlie y la Fábrica de Chocolate (Caracterización y Maquillaje)
  • Rodrigo González GarilloParlamento (Vestuario)
  • Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez LoredoCharlie y la Fábrica de Chocolate (Vestuario)

Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

  • Anteo Del Mastro y Sebastián ViolaCharlie y la Fábrica de Chocolate (Iluminación)
  • David SeldesHairspray (Iluminación)
  • Gastón BriskiBilly Elliot (Sonido)
  • Gonzalo GonzálezEl curioso incidente del perro a medianoche (Iluminación)
  • Mariano Demaría y Santiago CámaraRocky (Iluminación)

Mejor Producción

  • Club Media y OlgaHairspray
  • Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo KompelDesde el jardín
  • MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás RottembergCharlie y la Fábrica de Chocolate
  • Preludio y RGB EntertainmentAnnie
  • Preludio y RGB EntertainmentRocky

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