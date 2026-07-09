Premios PINTI 2026: quiénes son todos los nominados de la primera edición de lo mejor del teatro

La nueva distinción del teatro comercial argentino celebrará su primera gala en el Teatro Colón. Cuándo serán los Premios PINTI 2026.

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) anunció las nominaciones de la primera edición de los Premios PINTI, la nueva distinción que reconocerá la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia se realizará el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán y será transmitida en vivo por eltrece.

La premiación distinguirá a las producciones estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026 y combinará cuatro tipos de reconocimientos: los premios definidos por un jurado independiente, los Premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año, determinados por convocatoria de público, y el Premio Favorito del Público, que será elegido mediante votación online.

"Charlie y la fábrica de chocolate", la obra que lidera las nominaciones Entre las producciones con mayor presencia aparecen"Charlie y la fábrica de chocolate", con candidaturas en categorías como Mejor Musical, Dirección, Producción, Actor en Musical, Actriz de Reparto, Coreografía, Escenografía, Vestuario e Iluminación, entre otras. También figuran entre las obras más nominadas "Hairspray", "Berlín Berlín", "Lo que el río hace", "Annie", "Cuando Frank conoció a Carlitos" y "Rocky", que competirán en distintas categorías artísticas y técnicas.

Hairspray, nominada a los Premios PINTI 2026. Instagram En los rubros actorales aparecen nombres como Adrián Suar, Luis Brandoni, Carla Peterson, Verónica Llinás, Julieta Zylberberg, Pompeyo Audivert, Agustín "Rada" Aristarán, Fer Dente, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Oscar Lajad y Sebastián Almada, entre otros.

Premios a la Trayectoria y obras más convocantes Además de las categorías competitivas, AADET anunció los primeros Premios a la Trayectoria, que distinguirán a tres referentes del teatro argentino. Los reconocimientos serán para Moria Casán, por su trayectoria en actuación teatral femenina; Guillermo Francella, por su trayectoria en actuación teatral masculina; y Carlos Rottemberg, por su trayectoria como productor teatral.