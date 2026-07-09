Premios PINTI 2026: quiénes son todos los nominados de la primera edición de lo mejor del teatro
La nueva distinción del teatro comercial argentino celebrará su primera gala en el Teatro Colón. Cuándo serán los Premios PINTI 2026.
La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) anunció las nominaciones de la primera edición de los Premios PINTI, la nueva distinción que reconocerá la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia se realizará el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán y será transmitida en vivo por eltrece.
La premiación distinguirá a las producciones estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026 y combinará cuatro tipos de reconocimientos: los premios definidos por un jurado independiente, los Premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año, determinados por convocatoria de público, y el Premio Favorito del Público, que será elegido mediante votación online.
"Charlie y la fábrica de chocolate", la obra que lidera las nominaciones
Entre las producciones con mayor presencia aparecen"Charlie y la fábrica de chocolate", con candidaturas en categorías como Mejor Musical, Dirección, Producción, Actor en Musical, Actriz de Reparto, Coreografía, Escenografía, Vestuario e Iluminación, entre otras. También figuran entre las obras más nominadas "Hairspray", "Berlín Berlín", "Lo que el río hace", "Annie", "Cuando Frank conoció a Carlitos" y "Rocky", que competirán en distintas categorías artísticas y técnicas.
En los rubros actorales aparecen nombres como Adrián Suar, Luis Brandoni, Carla Peterson, Verónica Llinás, Julieta Zylberberg, Pompeyo Audivert, Agustín "Rada" Aristarán, Fer Dente, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Oscar Lajad y Sebastián Almada, entre otros.
Premios a la Trayectoria y obras más convocantes
Además de las categorías competitivas, AADET anunció los primeros Premios a la Trayectoria, que distinguirán a tres referentes del teatro argentino. Los reconocimientos serán para Moria Casán, por su trayectoria en actuación teatral femenina; Guillermo Francella, por su trayectoria en actuación teatral masculina; y Carlos Rottemberg, por su trayectoria como productor teatral.
También se entregarán los premios a los Espectáculos del Año, definidos según la cantidad de espectadores registrados durante el período de elegibilidad. Los distinguidos serán "El Jefe del Jefe" como Comedia del Año, "Rocky" como Drama o Comedia Dramática del Año y "Charlie y la fábrica de chocolate" como Musical del Año.
Quiénes serán los jurados
El jurado encargado de definir a los ganadores está integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y la cultura, entre ellos Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Jorge Dubatti, Pablo Sirvén, Marcelo Stiletano, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Marcela Coronel y Tatiana Schapiro, entre otros.
Todos los nominados a los Premios PINTI 2026
Mejor Comedia
- Berlín Berlín
- La función que sale mal
- Medida por medida (la culpa es tuya)
- Parlamento
- Una navidad de mierda
Mejor Drama o Comedia Dramática
- El brote
- Habitación Macbeth
- Imprenteros
- Las Hijas
- Lo que el río hace
Mejor Musical
- Annie
- Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Cuando Frank conoció a Carlitos
- Hairspray
- The Ópera Locos
Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Chanta
- El equilibrista
- Feliz Día Sutottos
- Suavecita
- Un poyo rojo
Mejor Obra de Autoría Nacional
- Cuando Frank conoció a Carlitos – Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
- El brote – Emiliano Dionisi
- La vida extraordinaria – Mariano Tenconi Blanco
- Lo que el río hace – María Marull y Paula Marull
- Pundonor – Andrea Garrote
Mejor Actriz de Comedia
- Carla Peterson – Sottovoce
- Fernanda Metilli – Berlín Berlín
- Lorena Vega – Sottovoce
- Pilar Gamboa – Parlamento
- Verónica Llinás – Una navidad de mierda
Mejor Actor de Comedia
- Adrián Suar – Sottovoce
- Diego Reinhold – La función que sale mal
- Juan Pablo Geretto – Berlín Berlín
- Luis Brandoni – Quién es Quién
- Maxi de la Cruz – Berlín Berlín
Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática
- Andrea Garrote – Pundonor
- Julieta Zylberberg – Prima Facie
- Lorena Vega – Imprenteros y La vida extraordinaria
- Pilar Gamboa – Las Hijas
- Valeria Lois – La vida extraordinaria
Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática
- Carlos Portaluppi – Druk
- Iñaki Aldao – El curioso incidente del perro a medianoche
- Luis Machín – La última sesión de Freud
- Pompeyo Audivert – Habitación Macbeth
- Roberto Peloni – El brote
Mejor Actriz en Musical
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
Mejor Actor en Musical
- Agustín "Rada" Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Actriz de Reparto
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
Mejor Actor de Reparto
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace
Mejor Dirección
- Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Emiliano Dionisi – El brote
- Fer Dente – Hairspray
- María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
- Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos
Mejor Coreografía
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray
Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
- Gustavo Alderete (La Polilla) – Hairspray (Vestuario)
- Matías Nazareno – Hairspray (Caracterización y Maquillaje)
- Matías Nazareno y Feliciano San Román – Charlie y la Fábrica de Chocolate (Caracterización y Maquillaje)
- Rodrigo González Garillo – Parlamento (Vestuario)
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo – Charlie y la Fábrica de Chocolate (Vestuario)
Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola – Charlie y la Fábrica de Chocolate (Iluminación)
- David Seldes – Hairspray (Iluminación)
- Gastón Briski – Billy Elliot (Sonido)
- Gonzalo González – El curioso incidente del perro a medianoche (Iluminación)
- Mariano Demaría y Santiago Cámara – Rocky (Iluminación)
Mejor Producción
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky