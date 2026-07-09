Cierran el Paso a Chile por mal tiempo: a partir de qué hora rige la medida

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, estará cerrado a partir de este miércoles 9 de julio y permanecerá así hasta nuevo aviso

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, estará cerrado a partir de este miércoles 9 de julio y permanecerá así hasta nuevo aviso. La decisión fue comunicada oficialmente por la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, organismo que depende de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera.

Según detalla el comunicado de prensa, el cierre preventivo comenzó a regir a las 20 horas de Argentina. Sin embargo, en Uspallata se dejará de permitir el tránsito antes: a las 18 en territorio argentino, lo que equivale a las 17 del lado chileno. De esta manera, ningún vehículo puede iniciar el ascenso hacia el límite internacional.

El motivo por el que cierran el Paso a Chile El motivo de la medida es un frente de inestabilidad que afecta especialmente al sector de la alta montaña mendocina. Las condiciones meteorológicas adversas, habituales durante el invierno en la cordillera, impiden garantizar una circulación segura por la ruta que une Mendoza con Chile, por lo que las autoridades optaron por suspender el tránsito de manera anticipada.

La restricción impacta de lleno en quienes tenían previsto viajar durante el fin de semana largo por el feriado del 9 de julio, una fecha en la que históricamente crece el movimiento de argentinos que cruzan al país vecino para hacer compras o turismo. Por ahora, no hay una fecha estimada de reapertura del Paso a Chile, que quedará supeditada a la evolución del clima en la zona cordillerana.