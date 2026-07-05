Habilitaron el Paso Pehuenche para cruzar a Chile

Durante la jornada del sábado , las autoridades definieron el cierre del paso a Chile a través del Paso Pehuenche debido a las malas condiciones climáticas registradas en la zona. Sin embargo, este domingo la Coordinación del Centro de Frontera decidió habilitarlo para todo tipo de vehículos.

La apertura será a partir de las 13 hs (Argentina) y se podrá circular en ambos sentidos. Las autoridades advirtieron que si bien el estado de la Ruta Nacional 145 es transitable, se debe circular con precaución debido a que algunos sectores se encuentran en mantenimiento o bien presentan manchas de hielo o pequeñas rocas.

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y consultar el estado del paso en tiempo real en el sitio y los canales de comunicación oficiales.

Paso Cristo Redentor

Este domingo, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Además, desde Bomberos Voluntarios de Montaña advirtieron por la permanencia de hielo sobre la calzada de la Ruta 60, del lado chileno de alta montaña, por lo que solicitaron extremar precauciones al momento de circular.