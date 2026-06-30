Paso a Chile: estado actual y pronóstico para alta montaña

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este martes, el pronóstico anticipa buen tiempo en alta montaña, con cielo despejado y sin precipitaciones. Con temperaturas bajo cero, estos son los registros a primera hora de la mañana:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 10 °

Puente del Inca: - 13°

Las Cuevas: - 14° De acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas, el miércoles ingresa una masa de aire polar y se esperan nevadas en cordillera.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: