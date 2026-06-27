Cómo se encuentra el paso a Chile este sábado

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos. Paso Pehuenche también habilitado.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este sábado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este sábado, se espera una jornada con cielo totalmente nublado durante la mañana, con tendencia a despejarse hacia el mediodía. A primera hora de la mañana, se registraron las siguientes temperaturas:

Uspallata: 0°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca: - 13°

Las Cuevas: - 14° Para el domingo se espera que continúe la estabilidad en alta montaña, con temperaturas bajo cero pero un día soleado.

El paso a Chile se encuentra habilitado Osvaldo Valle Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile por el sur mendocino, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: