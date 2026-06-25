Paso a Chile: estado actual y pronóstico para este jueves

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este jueves, el pronóstico anticipa una jornada con buen tiempo en alta montaña, sin precipitaciones. Con temperaturas bajo cero, estos son los registros a primera hora de la mañana:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 9°

Puente del Inca: - 12°

Las Cuevas: - 13° Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.