La tecnología que podría evitar horas de espera para cruzar a Chile sigue sin aplicarse

El proyecto tecnológico Paso Centauro, impulsado desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), propone agilizar el cruce fronterizo entre Argentina y Chile mediante una plataforma digital que permita el intercambio automático de datos entre organismos de ambos países. Aunque sus desarrolladores aseguran que la tecnología ya fue probada con éxito, advierten que su implementación depende de una decisión política binacional.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Francisco Bravo, articulador de Gestión y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Transformación Digital de la UNCuyo , explicó que la iniciativa tiene su origen en un modelo aplicado en Estonia, considerado uno de los países más digitalizados del mundo.

“Nosotros allá por el 2020 tomamos conocimiento de una transformación digital que estaba ocurriendo en un país muy pequeño, que es Estonia. Ellos habían aplicado y desarrollado una herramienta que se llama X-Road. Es una plataforma informática”, señaló.

Según explicó, la propuesta apunta a que los ciudadanos puedan realizar trámites sin presentar reiteradamente la misma documentación. “Ellos tenían ya en el 2020 un lema que se llama Only Once, una sola vez, que quería decir que el ciudadano cuando necesitaba algo del Estado solamente necesitaba acudir a las redes de Internet y hacer un pedido al Estado y nada más”, indicó.

Bravo aseguró que la UNCuyo avanzó en la aplicación de esa tecnología y logró conectar sus sistemas con los del Gobierno de Mendoza. “Hoy en día está hecho. Nosotros ya hemos conseguido conectar todo nuestro equipo de servidores con el equipo de servidores de la Casa de Gobierno. Es decir, estamos en condiciones de hacer intercambio de datos entre la UNCuyo y la Casa de Gobierno”, afirmó.

A partir de esa experiencia surgió Paso Centauro. “El Paso Centauro es una derivación de ese proyecto madre, que es el de la transformación digital en la universidad, que nosotros hemos llevado adelante desde la Secretaría de Transformación Digital”, explicó.

Consultado sobre los obstáculos para su implementación en el corredor internacional, fue categórico: “Es un tema político, porque el tema técnico ya ha sido comprobado”.

En ese sentido, destacó que incluso se logró una prueba de intercambio de información con instituciones chilenas. “Nosotros logramos hacer un puente de conexión y de intercambio de datos entre nuestra universidad y la Universidad Católica de Valparaíso”, sostuvo.

Qué cambiaría en el paso fronterizo

De acuerdo con Bravo, el sistema permitiría que organismos de ambos países compartan información en tiempo real, evitando trámites presenciales y reduciendo la dependencia del papel.

“Hay tres dependencias de cada lado. Del lado chileno está el SAG, migraciones y aduana. Y del lado argentino está el SENASA, aduana y migraciones”, detalló.

Sin embargo, aclaró que esos organismos dependen de los gobiernos nacionales. “El Gobierno provincial no puede hacer nada, sino que lo tiene que hacer el Gobierno nacional que debe instruir a esas tres dependencias para hacer algo, que nos pongamos de acuerdo, y poder utilizar esa plataforma e intercambiar datos en forma inmediata”, remarcó.

Para el especialista, la principal barrera ya no es tecnológica. “Es un tema político y es un cambio cultural. Y vos sabés que los cambios culturales son lo que más tarda, lo que más demora”, afirmó.

Y concluyó: “Las máquinas serían las encargadas de hacer el intercambio y confirmación de los datos, de un lado a otro”. De esa manera, quienes impulsan Paso Centauro sostienen que la herramienta está en condiciones de funcionar, aunque su puesta en marcha continúa a la espera de acuerdos entre Argentina y Chile.