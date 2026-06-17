Paso Cristo Redentor: después de que Chile se queje de Los Horcones, ARCA avanzó con una licitación

La Dirección Nacional de Aduanas de Chile denunció que en el complejo Los Horcones , del lado argentino del sistema integrado del Paso Internacional Cristo Redentor las instalaciones no están en condiciones para que los trabajadores chilenos pernocten. Según indicaron las autoridades del país trasandino, se trata de un problema de "hace años". Tras esto, este miércoles la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) avanzó con una licitación para adecuar el establecimiento.

De acuerdo a información publicada por el diario chileno El Mercurio, fueron trabajadores y dirigentes gremiales quienes enviaron un oficio a la Dirección de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y a la Subsecretaría del Interior para advertir del "riesgo de accidente" al que están expuestos.

Los principales cuestionamientos del personal aduanero de Chile pasan por problemas de habitabilidad, deficiencias en la calefacción, hasta inconvenientes de hacinamiento y falta de espacio para su descanso. En ese sentido, las autoridades chilenas aseguraron que el complejo aduanero Horcones "no cumple con las condiciones de habitabilidad para que el personal pernocte allí".

Si bien los funcionarios chilenos dicen que se trata de un problema que se arrastra desde hace años, también indicaron que la situación empeoró luego de la renuncia de Justo Báscolo, quien dejó su cargo como jefe del Centro de Fronteras y Coordinador del Paso Internacional a mediados de mayo pasado.

En este marco, desde Chile incluso recordaron una fuga de gas que se produjo hace menos de un mes en el complejo Horcones, situación que obligó a los trabajadores de aduana chilenos a retornar de manera diaria hasta el complejo Los Libertadores, del lado chileno del Paso Cristo Redentor, lo que -de acuerdo a su relato- implicaba riesgos adicionales debido a las contingencias climáticas de alta montaña.

Además de las denuncias efectuadas, desde el lado chileno también analizan la posibilidad de reducir la jornada horaria. En ese sentido, Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso, le informó al medio chileno que "la autoridad nacional de este organismo determinó que se rebaje el horario de atención en el complejo fronterizo de Los Horcones hasta las 18 horas para evitar que el retorno desde Argentina a Chile por falta de luz tenga inconvenientes por factores climáticos o por la ruta misma".

Los problemas estructurales que desde Chile denuncian que hay en Horcones obligaron a que en el país trasandino analicen un ofrecimiento para alojar a su personal aduanero en la dependencia que eran utilizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Pese a este contratiempo, desde Chile aseguraron que las relaciones con las autoridades Argentinas son "excelentes", por lo que esperan que "este problema de arrastre" se resuelva de manera satisfactoria.

ARCA avanza con la licitación para adecuar Los Horcones

Luego de que trascendieran las quejas de los funcionarios chilenos, desde ARCA avanzaron con una licitación pública destinada a realizarle "adecuaciones varias" al edificio sede de la casa habitación ACI de Los Horcones.

El llamado fue publicado en el Boletín Oficial de este miércoles 17 de junio bajo la Licitación Pública 06/26 de ARCA.

"La Dirección Regional Aduanera Cuyo, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 53 de la Disposición Nº 247/22 (AFIP), informa la puesta a disposición para la vista de los señores oferentes del Acta de Evaluación N° 07/2026", indica el texto publicado.

Este miércoles hubo quejas por demoras en la aduana

En este contexto, este miércoles distintos viajantes reclamaron por demoras en la aduana en el regreso de Chile. De acuerdo a los relatos, el establecimiento no contaba con suministro eléctrico desde las nueve de la mañana, por lo que la atención se realizaba de manera intermitente. Además, también denunciaron el mal estado de los baños y la falta de elementos de seguridad en el lugar.