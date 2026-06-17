Caos en la aduana: sin luz por horas, baños inutilizables y falta de elementos de seguridad

Lectores de Mdz denunciaron complicaciones en la aduana: falta de luz, baños en mal estado y falta de matafuegos y otros elementos de seguridad.

Este miércoles, usuarios informaron demoras en el regreso de Chile por inconvenientes en la aduana, la cual se encuentra sin servicio eléctrico desde las 9 de la mañana y con atención intermitente. Además, denunciaron el mal estado de los baños y la falta de elementos de seguridad en el lugar.

A través de imágenes y videos enviados a Mdz, diferentes lectores mostraron la situación en la que se encuentra la aduana de ingreso al país, señalando que algunos trabajadores realizaron algunos de los trámites a mano de manera intermitente. Según les explicaron, reparaciones en el servicio y la falta de generador derivaron en el corte de energía eléctrica durante horas.

La aduana, sin matafuegos y con baños sin agua Por otro lado, los usuarios también reportaron que en el complejo no hay matafuegos ni tampoco otros elementos de seguridad para afrontar una emergencia.

La aduana, sin matafuegos ni otros elementos de seguridad Gentileza La aduana, sin matafuegos También expusieron el mal estado de los baños del lugar, los cuales se encuentran sin agua y sucios, lo que los vuelve inutilizables.