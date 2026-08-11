Tragedia en Acceso Este: la familia de la víctima fatal busca testigos y la defensa cuestiona los testimonios

Familiares de las víctimas de l siniestro vial ocurrido el pasado sábado en Guaymallén , donde dos vehículos cayeron desde el puente de Acceso Este a calle Alberdi y un hombre murió, buscan testigos que puedan aportar información para esclarecer la mecánica del hecho.

Hasta el momento, al menos cuatro personas se presentaron para brindar su testimonio. Sin embargo, desde la defensa de Francisco Iván Santos, el conductor de 19 años imputado por la tragedia, cuestionaron la cantidad de testigos y señalaron que "traer testigos a mansalva no aporta información de calidad al proceso".

La familia de las víctimas busca testigos para esclarecer qué ocurrió el sábado en Acceso Este.

En tanto, Santos recuperó la libertad el lunes por la tarde tras el pago de una caución de 10 millones de pesos . De esta manera, permanecerá en libertad mientras continúa el proceso judicial y avanza la investigación para determinar las responsabilidades del siniestro.

Como consecuencia del impacto entre una camioneta Nissan Kicks y un Jeep, murió Claudio Assenza, de 43 años. El hombre viajaba junto a su esposa y sus dos hijos, de 8 y 10 años, quienes permanecen internados en el Hospital Central y el Hospital Notti, respectivamente.

En las últimas horas, familiares de las víctimas solicitaron la colaboración de personas que hayan presenciado el siniestro vial y puedan aportar información para esclarecer cómo ocurrió. Específicamente, señalaron que uno de los testimonios más importantes a sumar en la causa es la palabra de quien iba detrás del vehículo Nissan y que posteriormente asistió a los ocupantes de los vehículos.

La familia busca testigos que ayuden a determinar cómo fue el siniestro vial.

Por su parte, el abogado defensor de Francisco Iván Santos, Federico Ábalos, explicó que continúa la investigación de la Policía Científica para determinar cómo fue el siniestro. El letrado confirmó además que ya se presentaron espontáneamente algunos testigos, aunque cuestionó la calidad de la información que puedan aportar.

"Desde el punto de vista jurídico, esto de traer testigos a mansalva me parece que no aporta información de calidad al proceso, porque ya todo están contaminados por algo que pueden haber visto en redes, en noticieros. Entonces, se aporta información que no son testimonios puros de lo que vieron o vivieron. No lo digo porque mientan, sino porque han escuchado cosas que a lo mejor no han visto", declaró Ábalos en el programa MDZ Club de MDZ Radio.

"También me llama la atención que muchos reconocieron que fueron llamados por familiares para que vayan a declarar. Todo esto hay que investigarlo para poder merituar la credibilidad de los testigos", agregó.

Qué se sabe del siniestro

Ábalos dijo que están "esperando información objetiva" que determine cómo fue la mecánica del siniestro vial, pero afirmó que, si bien su defendido no ha declarado formalmente, manifestó haber perdido el control de su vehículo por el estado del Acceso Este.

"Él ha hablado muy poco, pero expresó que debido al estado del acceso pierde el control y ahí se da cuenta de que está chocando, pero no tiene una descripción clara de lo sucedido. Ha tomado conocimiento luego de los hecho, pero una vez que ya ocurrió el accidente. En el momento él no toma conciencia, queda muy shockeado", indicó.

Respecto a las versiones que señalan que el joven circulaba a exceso de velocidad, el abogado sostuvo que la circunstancia deberá determinares a partir del informe de Policía Científica.

Además, puso el foco en el estado del guardarraíl ubicado sobre el puente. "Está circulando en redes un video donde se muestran que faltan tornillos en la defensa metálica. Y más allá de que algunos se hayan caído, algunos se ven desprendidos y otros directamente no están. Todo esto hay que investigarlo", planteó.

Claudio Assenza, de 43 años, falleció por el siniestro vial. Maru Mena/Mdz

De acuerdo con la información preliminar, Santos habría intentado desplazarse hacia el carril derecho cuando impactó contra la parte trasera del vehículo en el que viajaba la familia Assenza.

Como consecuencia de ese primer choque, el Nissan Kicks habría realizado un trompo sobre la calzada y luego, la Jeep habría impactado nuevamente contra el vehículo, provocando una nueva colisión entre ambos rodados.

Tras ese segundo impacto, los vehículos cayeron desde la parte superior del puente del Acceso Este hacia calle Alberdi, donde quedaron dados vuelta y con personas atrapadas en el interior. Claudio Assenza falleció en el lugar, mientras que su mujer y sus hijos de 8 y 10 años, continúan internados.

Santos, en tanto, no presentaba lesiones visibles y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el lugar. Además, se le realizó un dosaje de alcohol en sangre que arrojó 0,0 gramos por litro.

Cómo sigue la investigación

Francisco Iván Santos fue imputado el domingo por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por ser varias las víctimas, en concurso ideal. Este lunes, luego de pagar una caución de 10 millones de pesos, la Unidad Fiscal de Tránsito dispuso su libertad mientras continúa la investigación.

Santos recibió el beneficio debido a que no posee antecedentes penales y al momento del accidente no conducía bajo los efectos del alcohol.

Su abogado expresó que "pudo hablar brevemente con él" y adelantó que por el momento el joven no prestará declaración.

"Ahora está contenido por la familia. Va a tener asistencia psicológica porque está muy shockeado también. Él también sufrió el accidente, gracias a Dios está vivo, pero obviamente está muy shockeado por lo que ha ocurrido con las víctimas", aseguró.

"Cuando pase un tiempo, que calculo que será esta semana, me voy a juntar a hablar detalladamente con mi cliente. Por el momento no va a declarar", concluyó Ábalos.