Imputaron al conductor del Jeep por el accidente que dejó un muerto y varios heridos en el Acceso Este

Francisco Iván Santos, de 19 años, fue imputado por el fatal accidente ocurrido en Guaymallén , en el que un hombre de 43 años murió y otras personas resultaron heridas . El joven conducía un Jeep que cayó desde el Acceso Este hacia calle Alberdi junto con otro vehículo.

La fiscal de Transito Giselle Lana lo imputó por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por ser varias las víctimas, en concurso ideal.

Por el momento, Santos continuará privado de su libertad . Su situación procesal será definida durante los próximos días, mientras avanza la investigación.

El accidente ocurrió la mañana del sabado cuando Francisco Iván Santos circulaba en el Jeep por el Acceso Este , en dirección oeste. De acuerdo con lo declarado por el conductor, en un determinado momento perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo desde lo alto del puente hacia calle Alberdi.

Santos atribuyó la pérdida de control al mal estado de la carpeta asfáltica y manifestó que, debido a la rapidez con la que sucedió el episodio, no pudo determinar si antes de caer había impactado contra otro vehículo.

El conductor del Jepp quedó imputado por el trágico hecho ocurrido la mañana del sabado en el Acceso Este. Maru Mena/Mdz

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron los dos vehículos dados vuelta sobre calle Alberdi y con personas en su interior. El otro rodado era una Nissan Kicks, en la que viajaba Claudio Assenza junto a su familia.

El despliegue de emergencia incluyó la intervención de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía Científica, Policía Vial, Asistencia a la Víctima y Tránsito Municipal, que trabajaron en el rescate de los ocupantes y en las primeras actuaciones para establecer cómo había ocurrido el siniestro.

Los dos vehículos cayeron desde el Acceso Este hacía la calle Alberdi, arteria que atraviesa la autopista por debajo. Maru Mena/Mdz

Santos, quien conducía el Jeep, no presentaba lesiones visibles y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el lugar. Además, se le realizó un dosaje de alcohol en sangre que arrojó 0,0 gramos por litro.

Cómo quedaron los ocupantes

El accidente dejó una víctima fatal, se trata Claudio Assenza, de 43 años, quien conducía la Nissan Kicks. El hombre fue asistido en el lugar, pero falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Su muerte fue constatada por personal médico.

Claudio Assenza murió en el accidente del Acceso Este que dejó además a su esposa y sus dos hijos con heridas de gravedad. Maru Mena/Mdz

Los dos hijos de Assenza también resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Notti. La niña quedó internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó alojado en terapia intensiva.

La esposa de Assenza, en tanto, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó en estado crítico.

Quien era Claudio Assenza

Claudio Assenza, de 43 años, viajaba a bordo de una Nissan Kicks junto a su esposa, María Antonela, y sus dos hijos, Agustín, de 10 años, y Melina, de 8.

Assenza era argentino, había nacido el 21 de enero de 1983 en Mendoza, estaba casado y tenía domicilio en Luján de Cuyo. Su fallecimiento fue constatado en el lugar por el personal médico que acudió al lugar del hecho.

Claudio Assenza, de 43 años, víctima fatal de accidente ocurrido el sabado en el Acceso Este. LinkedIn

Según reza su perfil de LinkedIn, Claudio Assenza era contador público egresado de la Universidad de Congreso y contaba "con 13 años de experiencia en gestión estratégica desde el foco económico-financiero". Además, estaba especializado en la confección de presupuestos, control de costos y elaboración de proyectos individuales de inversión.

En cuanto a su experiencia laboral, en la actualidad y desde 2024 ocupaba el puesto de Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zucardi. Antes había tenido pasos por Impsa y Super.