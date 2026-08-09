Femicidio en Luján: mató a puñaladas a su pareja frente a sus tres hijos y fue detenido

Una joven de 27 años fue asesinada a puñaladas este viernes dentro de su vivienda del barrio Lanusse, en Luján. La víctima, identificada como Daniela Natalia Armoa, habría sido atacada durante una discusión con su pareja y frente a sus tres hijos. El sospechoso del femicidio escapó del lugar y fue detenido horas después.

La principal hipótesis de los investigadores en el homicidio de Daniela apunta a su pareja, identificado como César Q., quien habría cometido el ataque durante una discusión que presenciarion los tres hijos de la víctima, de 12, 10 y 5 años dentro de la casa.

De acuerdo con los testimonios aportados por vecinos, los menores intentaron intervenir cuando advirtieron que su madre estaba siendo agredida.

Los chicos comenzaron a gritar y se aferraron al sospechoso en medio de la situación. Los pedidos de auxilio alertaron a vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas para intentar asistir a Daniela.

El femicidio de Daniela ocurrió en Luján, en el barrio de Lanusse.

En ese momento, el hombre habría escapado a pie. Según los testimonios reunidos durante las primeras horas de la investigación, llevaba un arma blanca en una de sus manos y presentaba manchas de sangre en la ropa.

Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján debido a la gravedad de las heridas. A pesar de la asistencia médica, murió poco después de ingresar al centro de salud.

Operativo en Luján: encontraron al sospechoso en la casa de su madre

Tras recibir el aviso sobre el ataque, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján desplegaron un operativo para encontrar al principal sospechoso. Finalmente, César Q. fue localizado en la vivienda de su madre y quedó detenido.

Luego de su captura, el acusado fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría de Marcos Paz, a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio.

La fiscalía ordenó además un allanamiento en la vivienda del sospechoso para buscar elementos que puedan aportar pruebas al expediente. Durante el procedimiento no fue encontrada el arma blanca que habría sido utilizada para cometer el ataque.

Qué secuestró la Justicia durante el allanamiento

Sin embargo, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será sometido a análisis. Estos elementos serán incorporados a la causa mientras la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el crimen.

Por el momento, la principal línea investigativa apunta a que el ataque se produjo durante una discusión entre Daniela y su pareja. La hipótesis deberá ser corroborada a partir de las pruebas reunidas y de las medidas dispuestas por la fiscalía.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Daniela Natalia Armoa, sus tres hijos permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.