En el departamento de Facundo Moyano: el abogado de Candela Arizaga denunció irregularidades durante el allanamiento.

El abogado de Candela Arizaga, la modelo de 23 años que este martes salió corriendo semidesnuda del departamento de Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano, solicitará la nulidad del allanamiento realizado en la propiedad por presuntas irregularidades.

El letrado Diego Storto sostuvo que una persona ingresó al inmueble durante el lapso comprendido entre el pedido de allanamiento formulado por la Fiscalía y la autorización judicial del procedimiento. "No solamente me inquieta, sino que voy a ver de quién es la responsabilidad", aseguró el jurista en charla con La Nación.

Qué denunció el abogado de Arizaga Según explicó Storto, la Fiscalía habría solicitado el allanamiento a las 10 y el procedimiento se concretó a las 17. Además afirmó que, si durante ese intervalo una persona ingresó al departamento, la responsabilidad recaería sobre la custodia policial. También aseguró que esa circunstancia afectaría la validez del procedimiento porque, a su criterio, se habría roto la cadena de custodia.

De acuerdo con su relato, la persona que ingresó al inmueble luego se retiró con un bolso en sus manos.