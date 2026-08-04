Departamento de Facundo Moyano: el abogado de Candela Arizaga denunció irregularidades durante el allanamiento
Diego Storto afirmó que una persona ingresó al inmueble mientras estaba bajo custodia policial: "Salió con un bolso".
El abogado de Candela Arizaga, la modelo de 23 años que este martes salió corriendo semidesnuda del departamento de Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano, solicitará la nulidad del allanamiento realizado en la propiedad por presuntas irregularidades.
El letrado Diego Storto sostuvo que una persona ingresó al inmueble durante el lapso comprendido entre el pedido de allanamiento formulado por la Fiscalía y la autorización judicial del procedimiento. "No solamente me inquieta, sino que voy a ver de quién es la responsabilidad", aseguró el jurista en charla con La Nación.
Qué denunció el abogado de Arizaga
Según explicó Storto, la Fiscalía habría solicitado el allanamiento a las 10 y el procedimiento se concretó a las 17. Además afirmó que, si durante ese intervalo una persona ingresó al departamento, la responsabilidad recaería sobre la custodia policial. También aseguró que esa circunstancia afectaría la validez del procedimiento porque, a su criterio, se habría roto la cadena de custodia.
De acuerdo con su relato, la persona que ingresó al inmueble luego se retiró con un bolso en sus manos.
El allanamiento: secuestraron dos celulares
La inspección en el departamento del piso 21 del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 demandó cerca de dos horas. En el transcurso del operativo, fue encontrada una jeringa que fue analizada mediante pruebas orientativas para detectar sustancias estupefacientes, aunque el examen arrojó resultado negativo. Durante el procedimiento no se hallaron drogas y los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares.